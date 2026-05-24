/Neena Kurup: അസഭ്യവും അശ്ലീല പ്രയോഗവും! ടിനി ടോമിനെതിരായ അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പിന്റെ പരാതി

Ansiba-Tini Tom Controversy: അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവരും മുൻപ് തന്നെ നീന കുറുപ്പ് ടിനി ടോമിനെതിരെ അമ്മയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
കൊച്ചി: ടിനി ടോമിനെതിരായ അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെച്ച് നടി നീന കുറുപ്പ്. അൻസിബയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നീന ടിനിക്കെതിരെ അമ്മയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ടിനി ടോമിന്റെ അസഭ്യവും മോശം പെരുമാറ്റവും അന്വേഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു നീന കുറുപ്പിന്റെ പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. മെയ് 12നാണ് നീന ടിനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നത്.
അമ്മ കുടുംബ സംഗമത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലിനിടെ ടിനി ടോം തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചുവെന്ന് പരാതിയിൽ നീന കുറുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തനിക്ക് നേരെ അസഭ്യവും അശ്ലീല പ്രയോഗവും നടത്തി. തന്നെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കാനും ടിനി ശ്രമിക്കുകയും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയില് പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നടി പറഞ്ഞു. ടിനി ടോമിന്റെ പെരുമാറ്റം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും നീന കുറുപ്പിന്റെ പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ടിനി അപമാനിക്കുന്നതായി നീനയുടെ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു സഹ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗത്തിന് മേല് മതപരിവര്ത്തന ശ്രമങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതിന് താന് സാക്ഷിയാണെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നും മതതീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു അൻസിബയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അതിനാലാണ് അമ്മയിൽ താൻ രാജിവെച്ചതെന്നുമായിരുന്നു അൻസിബ പറഞ്ഞത്.
പിന്നാലെ അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ടിനി ടോം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംഘടനയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്നായിരുന്നു ടിനി ടോമിന്റെ പ്രതികരണം. ജിഹാദിയെന്ന് അൻസിബയെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ടിനി പറഞ്ഞു. നടി പ്രിയങ്കയും ടിനിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പരാതി ആസൂത്രിതമാണെന്നായിരുന്നു അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേതാ മേനോന്റെ ആരോപണം. രാജിക്കത്തിൽ പോലും അന്സിബ ടിനി ടോമിനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശ്വേത പറഞ്ഞു.
