/Tini Tom: നേരിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളേ പറയാവൂ! അൻസിബ ഹസന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ടിനി ടോം, പിന്തുണച്ച് നടി പ്രിയങ്കയും

Tiny Tom Response: അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടൻ ടിനി ടോം. താരത്തെ പിന്തുണച്ച് നടി പ്രിയങ്കയും രംഗത്തെത്തി.
കൊച്ചി: നടി അൻസിബ ഹസന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ടിനി ടോം. അമ്മ സംഘടന തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഉള്ളയാളാണ് താൻ. തനിക്കെതിരെ ഇന്നുവരെ ഒരു മെമ്പറും ഒരു പരാതിയും ആരോപിച്ചിട്ടില്ല. സംഘടനയിലെ സാധാരണ മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അക്കാര്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 21ന് ആണ് അൻസിബ രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തത്. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് രാജിവച്ചതെന്നായിരുന്നു അന്ന് അൻസിബ പറഞ്ഞത്.
അമ്മ സംഘടനയിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാണ് താൻ എന്ന് ടിനി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തകർക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്. ടിനി ടോമിനെ പിന്തുണച്ച് നടി പ്രിയങ്കയും രംഗത്തെത്തി. വളരെ നാളുകളായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ടിനിയും ഞാനും. സംഘടനയിൽ തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കണം. മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആണെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മോശമായി ഒരു പെരുമാറ്റവും ഇന്നുവരെ ടിനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് തികച്ചും വ്യക്തിഹത്യയാണ്. സംഘടനയെ ബഹുമാനിക്കണം. ടിനിക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഘടനയിൽ തന്നെ തീർക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
