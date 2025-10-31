Today's Ott Releases: 2025ൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് തൂക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ; ഇനി ഒടിടി ഭരിക്കാൻ ലോകയും കാന്താരയും

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2025ലെ രണ്ട് വമ്പൻ ഹിറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 31, 2025, 09:11 AM IST
  • നസ്ലെൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.
  • അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി ഒരു വമ്പൻ ഫാന്റസി സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ഭാഗമായി എത്തിയ ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിൽ ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും നിർണ്ണായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു.

ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്രയും കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 എന്ന ചിത്രവും. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ഈ രണ്ട് ചിത്രവും പ്രേക്ഷകർ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയാണ്. തിയേറ്ററിലെ അതി​ഗംഭീര യാത്രയ്ക്ക പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒരേ ദിവസം ഒടിടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തിയ ലോക സകല റെക്കോർഡുകളും തകർത്താണ് കേരളത്തിലും പുറത്തും ഹിറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 300 കോടി കടന്നിരുന്നു ചിത്രം. ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ലീഡ് റോളിലെത്തി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരം​ഗം സൃഷ്ടിച്ച് മറ്റൊരു ചിത്രം മലയാളത്തിനില്ല. നസ്ലെൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. 

അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി ഒരു വമ്പൻ ഫാന്റസി സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ഭാഗമായി എത്തിയ ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിൽ ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും നിർണ്ണായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. 

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെയറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. അരുൺ ഡൊമിനിക് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും വമ്പൻ തരംഗമായി മാറി പാൻ ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റ് കൂടിയായി മാറി ലോക. കേരളത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളിലെയും കെട്ടുകഥകളിലെയും ഭാഗമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ ഐതിഹ്യ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഡൊമിനിക് അരുൺ ചിത്രം രചിച്ചത്.

Also Read: Pongala Movie: ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനാകുന്ന 'പൊങ്കാല' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് ഡിസംബറിൽ

ഋഷഭ് ഷെട്ടി ഒരുക്കിയ ദൃശ്യ വിസ്മയമായിരുന്നു ‘കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’. തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. അടുത്ത ദേശീയ അവാർഡിനുള്ളത് എന്നായിരുന്നു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും പറഞ്ഞത്. ഒക്ടോബർ 2നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. വമ്പൻ കളക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് തന്നെ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തി. ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ സ്ട്രീമിങ്ങുണ്ട്.

 

ഋഷഭ് ഷെട്ടി തന്നെ ലീഡ് റോളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ രുക്മിണി വസന്ത്, ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നു. അർവിന്ദ് കശ്യപ് ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. സംഗീതം ഒരുക്കിയത് ബി. അജനീഷ് ലോക്നാതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യ്തിരിക്കുന്നത് വിനേഷ് ബംഗ്ലാൻ. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് കിരഗണ്ടുർ നിർമ്മിച്ചതാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1.

