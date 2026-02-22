English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Toxic Movie: യഷ് ഇരട്ട വേഷത്തിലോ? ആരാധകർക്ക് 'ടിക്കറ്റ് ടു ഹെൽ' നൽകി ടോക്സിക് ടീം; ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ

Toxic Movie Poster: ടിക്കറ്റ് ടു ഹെൽ എന്ന ടാ​ഗ് ലൈനോടെയാണ് പുതിയ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ യഷ് ഇരട്ട വേഷത്തിലാണോ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നതെന്ന ചർച്ചയിലാണ് ആരാധകർ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:18 AM IST
  • മുൻപ് രായ എന്ന ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു
  • ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ആരാധകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്

റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ യഷ് നായകനാകുന്ന 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ അപ്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യഷിന്റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകൾ ആണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്.

'ടിക്കറ്റ്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ലുക്കിൽ താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 'ടിക്കറ്റ് ടു ഹെൽ' എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെ എത്തിയ ലുക്ക്, ചിത്രത്തിൽ യഷ് ഇരട്ട വേഷത്തിലാണോ എത്തുന്നത് എന്ന ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട 'രായ' എന്ന മാസ് ലുക്കിന് പിന്നാലെ എത്തിയ പുതിയ ലുക്കും ആരാധകർക്കിടയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ യൂട്യൂബ് ട്രെൻഡിംഗിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ ടീസറിന് സാധിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ടീസറിലെ ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളും സിനിമാ പ്രേമികൾ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുകയാണ്.

വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. തമിഴ്‌നാട്, ശ്രീലങ്ക, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലും ടീസറിന് ലഭിച്ച പ്രതികരണം വളരെ വലുതാണ്. കേരളത്തിലും ടീസർ ട്രെൻഡിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു.

തന്റെ കരിയറിലെ ഐകോണിക് അടയാളമായി മാറിയ താടി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യഷിന്റെ പുതിയ ഭാവം പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശാന്തതയും എന്നാൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിഗൂഢതയും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച ഈ കഥാപാത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്.

ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ 197 ദശലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കി ചിത്രം റെക്കോർഡ് ഇട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ടീസറിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നവയായിരുന്നു. ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് നേരിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

ഇതിനു പുറമെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് ആഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും യഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന 'ടോക്സിക്', 2026 മാർച്ച് 19-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

