  • Toxic Teaser: 'ഈ യുദ്ധം ചെറുതല്ല'; ചോര ചിന്തുന്ന 'ടോക്സിക്' ടീസർ

Toxic Teaser: 'ഈ യുദ്ധം ചെറുതല്ല'; ചോര ചിന്തുന്ന 'ടോക്സിക്' ടീസർ

Toxic Official Teaser: യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് ഒരേസമയം ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:02 PM IST
  • കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്
  • 2026 മാർച്ച് 19-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും

Toxic Teaser: 'ഈ യുദ്ധം ചെറുതല്ല'; ചോര ചിന്തുന്ന 'ടോക്സിക്' ടീസർ

കെ.ജി.എഫിന് ശേഷം കന്നഡ സൂപ്പർ താരം യഷ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്പ്സ്' വരുന്നു. വയലൻസിനും സങ്കീർണ്ണമായ കഥാപരിസരത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇതിനോടകം വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ 'രായ' എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് യഷ് എത്തുന്നത്.

വമ്പൻ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കിയാര അദ്വാനി, നയൻതാര, ഹുമ ഖുറേഷി, താരാ സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് നായികമാരായി എത്തുന്നത്. മലയാളിതാരം സുദേവ് നായരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട്. യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്ന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് ഒരേസമയം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം മൊഴിമാറ്റി എത്തും. അണിയറയിലും പ്രഗത്ഭരായ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. രാജീവ് രവി ക്യാമറയും രവി ബസ്രുർ സംഗീതവും നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഉജ്വൽ കുൽക്കർണിയാണ് എഡിറ്റർ. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കായി ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ജെ.ജെ. പെറിയും അൻപറിവ്, കെച്ച എന്നിവരും കൈകോർക്കുന്നു.

ടി.പി ആബിദ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണന്റെയും യഷിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 2026 മാർച്ച് 19-ന് ഈദ്, ഉഗാദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

ToxicToxic MovieToxic Movie Teaserടോക്സിക്യഷ്

