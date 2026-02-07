ASSI Trailer: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളുമായി 'അസി '; ട്രൈലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു

വ്യത്യസ്തമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'അസി' യുടെ ട്രൈലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. കൊച്ചി സിനിപോളിസിലായിരുന്നു ട്രൈയ്ലർ ലോഞ്ച് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ സിനിമയിലെ മലയാളി താരങ്ങളായ കനി കുസൃതി, രേവതി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. തപ്പടിന് ശേഷം തപസി പന്നുവിനെ കേന്ദ്ര കഥാപ്രമാക്കി അനുഭവ് സിൻഹ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയത് ഗൗരവ് സോളങ്കിയാണ്.
അസി അഥവാ 80 എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ രാജ്യത്തെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം 80 ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതുപ്രകാരം, ഓരോ 20 മിനിറ്റിനിടയിലും രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഒരു ലൈംഗിക അതിക്രമം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സമകാലികമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമയായാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
കനി കുസൃതി, രേവതി എന്നിവരെ കൂടാതെ മനോജ് പഹ്വ, കുമുദ് മിശ്ര, സീശാൻ അയ്യൂബ്, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ, സുപ്രിയ പഥക്, സീമ ഭാർഗവ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. 'വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റലും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ക്രൂ മെമ്പർ ഇതിന്റെ കഥാകൃത്താണ്,' എന്ന 'അസി' സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ബനാറസ് മീഡിയ വർക്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഭൂഷൺ കുമാർ, കിഷൻ കുമാർ, അനുഭവ് സിൻഹ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിച്ച സിനിമ ഫെബ്രുവരി 20ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.
