Maa Vande: നരേന്ദ്രമോദിയായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ; മോദിയുടെ ബയോപിക് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബയോപിക് ആണ് ചിത്രം. നരേന്ദ്രമോദിയായി എത്തുന്ന ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തന്നെയാണ്. മോദിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനം തന്നെയാണ് പോസ്റ്റർ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതിനായി അണിയറക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മാ വന്ദേ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രാന്തി കുമാർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന വീർ റെഡ്ഡിയാണ്.
കെ.കെ സെന്തിൽ കുമാർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാഹുബലി, ഈഗ എന്നിവയുടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തയാളാണ് സെന്തിൽ. കെജിഎഫ് സംഗീത സംവിധായകൻ രവി ബസ്രൂർ ആണ് മാ വന്ദേയുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ. ശ്രീകർ പ്രസാദ് ആണ് എഡിറ്റർ. ആക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കിംഗ് സോളമൻ ആണ്.
നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബാല്യകാലം മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ബയോപികിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയുമായുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും ചിത്രത്തിൽ കാണാനാകും. ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. 2026ൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
