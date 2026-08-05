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Aasha Movie: ഞെട്ടിച്ച് ഉർവ്വശിയും ജോജുവും, 'ആശ'യുടെ ദുരൂഹത നിഴലിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ പുറത്ത്; റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു

Urvashi Joju George Movie: ദുരൂഹതയും ആകാംക്ഷയും നിറയ്ക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു ഡിസൈനിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 05, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:18 AM IST
Aasha Movie: ഞെട്ടിച്ച് ഉർവ്വശിയും ജോജുവും, 'ആശ'യുടെ ദുരൂഹത നിഴലിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ പുറത്ത്; റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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