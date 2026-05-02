Vaazha 2 Ott: അറിഞ്ഞില്ലേ, 'വാഴ 2' ഒടിടിയിലെത്തുന്നു; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ, എപ്പോൾ?

കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമാണ് വാഴ 2. വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ മുഴുവൻ പേര്. ഏപ്രിൽ 2ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോഴും വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. 200 കോടിക്ക് മുകളിൽ ചിത്രം കളക്ഷൻ നേടിയതായാണ് വിവരം.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. മെയ് 8ന് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശന്റെ ലോകയെയും കടത്തി വെട്ടിയാണ് വാഴ 2 മുന്നേറുന്നത്. ഇനി ഒടിടിയിലും ചിത്രം വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറും.
Also Read: Houdini: The King Of Magic: മജീഷ്യനായി ആസിഫ് അലി; 'ഹൗഡിനി: ദ കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്
നവാഗതനായ സവിൻ എസ്എ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘വാഴ II - ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യൺ ബ്രോസ്' ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ യുവതാരങ്ങളായ ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക്, അമീൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഇവരോടൊപ്പം സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, അരുൺ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ബിജു കുട്ടൻ, രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു.
സംവിധായകൻ വിപിൻ ദാസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയത്. WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പിബി അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.