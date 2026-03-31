Vaazha 2: ബില്യണ്‍ ബോയ്സിൽ നിന്നും ബില്യൺ ബ്രോസിലേക്ക്; 'വാഴ 2' ഏപ്രിൽ രണ്ടിന്

Vaazha 2: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയ 'വാഴ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:03 PM IST
  • ചിത്രത്തിൽ ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക്, അമീൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപറ്റം യുവതാരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്
  • ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ ഹിറ്റായ 'വാഴ'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം 'വാഴ 2‘ വിന് ഇതിനോടകം തന്നെ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്

8th Pay Commission: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
April 2026 Horoscope: ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഏപ്രിൽ മാസം! നാല് രാശികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുടെ രാശി ഇതിലുണ്ടോ?
6
Astrology
April 2026 Horoscope: ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഏപ്രിൽ മാസം! നാല് രാശികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുടെ രാശി ഇതിലുണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-47 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
നവാഗതനായ സവിൻ എസ്എ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘വാഴ II - ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യൺ ബ്രോസ്' ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ആഗോള റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയ 'വാഴ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടിയ വാഴ- ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക്, അമീൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപറ്റം യുവതാരങ്ങളോടൊപ്പം സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, അരുൺ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ബിജു കുട്ടൻ, രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ ഹിറ്റായ 'വാഴ'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം 'വാഴ 2‘ വിന് ഇതിനോടകം തന്നെ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ വിപിൻ ദാസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പിബി അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്‌ഷിപ്പ്, നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഹ്യൂമർ ഇവ മൂന്നും കൃത്യമായി മിക്സ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ വാഴ 2 ട്രെയ്‌ലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

'വാഴ'യിലെ ചില സീനുകളിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'സ്പിൻ ഓഫ്' ആയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ സംവിധായകൻ അൽഫോൻസ് പുത്രനും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ചിത്രത്തിന് ബുക്കിംങ് അതിവേഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. 10 ഗാനങ്ങളും 9 സംഗീത സംവിധായകരുമാണ് വാഴ 2ന് വേണ്ടി അണിനിരക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത്), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്‌, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്‌, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് വാഴ 2വിന്റെ ഓഡിയോ റൈറ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ് മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ, പിആർഒ - എസ് ദിനേശ്, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ- ഐക്കൺ സിനിമാസ്.

