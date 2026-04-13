Malayalam Movie Update: 'വാഴ 2'ന് ശേഷം പുതിയ ചിത്രവുമായി സവിൻ സാ; നിർമ്മാണം ശ്രീ ​ഗോകുലം മൂവീസ്

വാഴ 2ന് ശേഷം സംവിധായകൻ സവിൻ സാ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമെത്തുന്നു. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. വാഴ 2 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സവിൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തുവിടും.
ജയസൂര്യ നായകനായ കത്തനാർ, എസ് ജെ സൂര്യ ഒരുക്കുന്ന കില്ലർ, സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ, മോഹൻലാൽ - വിഷ്ണു മോഹൻ ചിത്രമായ L367 എന്നിവയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ.
അതേസമയം സാവിൻ സാ സംവിധാനം ചെയ്ത് വിപിൻദാസ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ വാഴ 2 150 കോടി ക്ലബ്ബിലും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 2ന് ആയിരുന്നു വാഴ 2 തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 4.75 കോടിയാണ് ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാത്രം ചിത്രം നേടിയത്. 10 കോടി അടുപ്പിച്ച് ആഗോളതലത്തിലും നേടിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.