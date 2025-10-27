English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Vaikom Muhammad Basheer: അഭിനേതാക്കളെ തേടി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ; ശ്രദ്ധേയമായി എഐ വീഡിയോ, സെക്കന്റ് ഷോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമോ?

Vaikom Muhammad Basheer: അഭിനേതാക്കളെ തേടി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ; ശ്രദ്ധേയമായി എഐ വീഡിയോ, സെക്കന്റ് ഷോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമോ?

Vaikom Muhammad Basheer Movie: വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി. വീഡിയോയിലെ ചില 'ഹിഡൻ ഡീറ്റൈൽസും' ആരാധകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 27, 2025, 06:58 PM IST
  • സെക്കന്റ് ഷോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണോ പുതിയ ചിത്രം എന്ന തരത്തിൽ ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്
  • ബ്ലൂ വെയിൽ മോഷൻ പിക്ചർസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Nivin Pauly : സിനിമ നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങി നിവിൻ പൊളി; അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു

Trending Photos

Chanakya Niti: ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ പരുഷന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ....ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ പരുഷന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ....ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ
Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Vaikom Muhammad Basheer: അഭിനേതാക്കളെ തേടി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ; ശ്രദ്ധേയമായി എഐ വീഡിയോ, സെക്കന്റ് ഷോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമോ?

കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനയതക്കളെ തേടുന്നു. അഭിനേതാക്കളെ തേടിയുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് കാൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധേയമായി. എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നിർമ്മിച്ച വിഡിയോയിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് യുവതി യുവാക്കളെ തേടുന്നതായി അറിയിക്കുന്ന വീഡിയോ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധനേടിക്കഴിഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Blue Whale Motion Pictures (@bluewhalemotionpictures)

'ഫ്രം ദി മേക്കേഴ്‌സ് ഓഫ് സെക്കന്റ് ഷോ' എന്ന വിശേഷണവുമായി എത്തിയ വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ പങ്കുവച്ച് കഴിഞ്ഞു. വീഡിയോയിലെ ചില 'ഹിഡൻ ഡീറ്റൈൽസും' ആരാധകർ കണ്ടെത്തി. 18 നും 25 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിന്റെ താഴെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ്- തൊട്ടപ്പുറത്തെ കവലയിൽ കുരുടിയും പിള്ളേരും കാണും, ദം ഉള്ളവർ കേറി പോര്.." എന്നാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് പ്രേക്ഷകർ ചർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീനാഥിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച സെക്കന്റ് ഷോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണോ എന്ന തരത്തിൽ ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബ്ലൂ വെയിൽ മോഷൻ പിക്ചർസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. പിആർഒ- റോജിൻ കെ. റോയ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Vaikom Muhammad Basheerവൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Trending News