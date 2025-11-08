Vala Ott Release: ഒരു വളയുടെ കഥ ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; 'വള' സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ലുക്മാൻ അവറാൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ ചിത്രമാണ് വള. തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം നേടാനാകാതെ പോയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സൈന പ്ലേയിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ചിത്രം ഉടൻ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. എന്നാൽ സ്ട്രീമിങ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
രവീണ രവിയും ശീതൾ ജോസഫുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. ഒരു വളയുടെ കഥ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ്ലൈൻ. വള മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രമാണിത്.
മുഹഷിൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. വിജയരാഘവൻ, ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫെയർബേ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർഷാദ് ആണ് രചന. ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഫ്നാസ് വി ആണ്. ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ. വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിച്ചത്.
