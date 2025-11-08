English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Vala Ott Release: ഒരു വളയുടെ കഥ ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; 'വള' സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

Vala Ott Release: ഒരു വളയുടെ കഥ ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; 'വള' സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ധ്യാനും ലുക്മാനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ചിത്രമാണ് വള.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:45 PM IST
  • രവീണ രവിയും ശീതൾ ജോസഫുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ.
  • ഒരു വളയുടെ കഥ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാ​ഗ്ലൈൻ.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ശരിക്കും അനുമോളുടെ പിആർ ഇവരായിരുന്നോ? ഫിനാലെയ്ക്ക് മുൻപുള്ള റീ എൻട്രികൾ ​ഗുണം ചെയ്തോ?

Trending Photos

Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Navapanchama Rajayoga
Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Neeti In Malayalam
Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Navpancham Rajyoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ നേട്ടം ഇവർക്ക്
5
Navpancham Rajyoga
Navpancham Rajyoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ നേട്ടം ഇവർക്ക്
Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Vala Ott Release: ഒരു വളയുടെ കഥ ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; 'വള' സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ലുക്മാൻ അവറാൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ ചിത്രമാണ് വള. തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം നേടാനാകാതെ പോയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സൈന പ്ലേയിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ചിത്രം ഉടൻ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. എന്നാൽ സ്ട്രീമിങ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 

Add Zee News as a Preferred Source

രവീണ രവിയും ശീതൾ ജോസഫുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. ഒരു വളയുടെ കഥ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാ​ഗ്ലൈൻ. വള മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രമാണിത്.

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: മിഡ് വീക്ക് എവിക്ഷനിലൂടെ പുറത്താകുന്നതാര്? ടോപ് 5 ആരൊക്കെ?

മുഹഷിൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. വിജയരാഘവൻ, ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫെയർബേ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർഷാദ് ആണ് രചന. ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഫ്നാസ് വി ആണ്. ​ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സം​ഗീത സംവിധായകൻ. വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Vala Ott ReleaseDhyan SreenivasanLukman Avaranവളധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ

Trending News