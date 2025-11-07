Sulakshana Pandit Passed Away: പ്രശസ്ത നടിയും ഗായികയുമായ സുലക്ഷണ പണ്ഡിറ്റ് അന്തരിച്ചു

മുംബൈ: പ്രശസ്ത നടിയും ഗായികയുമായ സുലക്ഷണ പണ്ഡിറ്റ് അന്തരിച്ചു. 71 വയസായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റിൽ
മരണ വിവരം സഹോദരൻ ലളിത് പണ്ഡിറ്റാണ് അറിയിച്ചത്. ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഒരു ഇതിഹാസമായിരുന്ന സുലക്ഷണ പണ്ഡിറ്റ് അഭിനയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മികച്ച ഗാനാലാപനത്തിലൂടെയും വർഷങ്ങളോളമായി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു.
9 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന സുലക്ഷണ തന്റെ ശ്രുതിമധുരമായ ശബ്ദവും അഭിനയവും കൊണ്ട് ഹിന്ദി സിനിമയിൽ സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. സുലക്ഷണ പ്രമുഖ സംഗീത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, അവരുടെ അമ്മാവൻ ഒരു സാധാരണ കലാകാരനല്ല മറിച്ച് ഇതിഹാസ ക്ലാസിക്കൽ ഗായകൻ പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ് ആയിരുന്നു.
Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക
സുലക്ഷണ പണ്ഡിറ്റ് തന്റെ മൂന്ന് സഹോദരിമാരുമായും മൂന്ന് സഹോദരന്മാരുമായും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു, ഇത് അവരുടെ സഹോദര ജോഡികളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കാരണമായി. 9 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സുലക്ഷണ പിന്നണി ഗാനരംഗത്ത് ഒരു കൈനോക്കി, 1953 ൽ, "സങ്കൽപ്" എന്ന ചിത്രത്തിലെ "തു ഹി സാഗർ ഹേ തു ഹി കിനാര" എന്ന ഗാനത്തിന്റെ മികച്ച ആലാപനത്തിന് ഫിലിംഫെയർ മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് സുലക്ഷണ നേടിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.