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Tamil Filmmaker K Bhagyaraj Passed Away: നടനും സംവിധായകനുമായ ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചു

സംവിധായകന്‍ ഭാരതിരാജയുടെ സഹായിയായിട്ടാണ് ഭാഗ്യരാജ് സിനിമയില്‍ എത്തിയത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 27, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:45 AM IST
Tamil Filmmaker K Bhagyaraj Passed Away: നടനും സംവിധായകനുമായ ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചു
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Tamil Filmmaker K Bhagyaraj Passed Away: നടനും സംവിധായകനുമായ ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചു
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