/Tamil Filmmaker K Bhagyaraj Passed Away: നടനും സംവിധായകനുമായ ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനുമായ ഭാഗ്യരാജ് അന്തരിച്ചു. 73 വയസായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംവിധായകന്, അഭിനേതാവ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംഗീത സംവിധായകന്, നിര്മ്മാതാവ്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകന് എന്നീ വിവിധ നിലകളില് പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം.
മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനതായ ഹാസ്യശൈലിയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന തിരക്കഥകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തിരക്കഥയുടെ രാജാവെന്നാണ് ഭാഗ്യരാജിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്.
1953 ജനുവരി 7ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ് ജില്ലയിലുള്ള വെള്ളന്കോയിലിലായിരുന്നു ഭാഗ്യരാജിന്റെ ജനനം. സംവിധായകന് ഭാരതിരാജയുടെ സഹായിയായിട്ടാണ് ഭാഗ്യരാജ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. 16 വയതിനിലേ, സിഗപ്പു റോജാക്കള് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാ പങ്കാളിയായും ചെറിയ വേഷങ്ങള് ചെയ്തും ശ്രദ്ധേയനായി. തുടർന്ന് 1979 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ സുവരില്ലാത്ത ചിത്തിരങ്ങള് ആണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.
75 ലധികം സിനിമകളില് നടനായും 25ലധികം സിനിമകള് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ത ഏഴു നാട്കള്(1981), തൂറല് നിന്നു പോച്ചു(1982), മുന്താണൈ മുടിച്ചു(1983), ചിന്ന വീട്(1985), ആഖ്രി രാസ്ത(അമിതാഭ് ബച്ചന് നായകനായ ഹിന്ദി ചിത്രം - 1986), രാസുകുട്ടി(1992) തുടങ്ങിയവാണ് പ്രധാന സിനിമകള്. മിസ്റ്റര് മരുമകന്, ഹൈ അലേര്ട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തില് അഭിനയിച്ച് പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ.
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