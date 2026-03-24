Monalisa Bhosle: പല തവണ ശരീരത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു, സംവിധായകൻ സനോജ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മൊണാലിസ

കൊച്ചി: സംവിധായകന് സനോജ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി സോഷ്യല് മീഡിയ വൈറല് താരം മൊണാലിസ. സിനിമാ സെറ്റില് വെച്ച് സനോജ് മിശ്ര തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് മൊണാലിസ ആരോപിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മൊണാലിസ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തനിക്കെതിരെയുണ്ടായ മോശം അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മൊണാലിസ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
സനോജ് മിശ്ര പലതവണ ശരീരത്തില് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം മറച്ചു വെക്കാനാണ് സനോജ് ഇപ്പോൾ അനാവശ്യ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും മൊണാലിസ ആരോപിച്ചു. തന്റെ കുടുംബത്തിന് പണം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. നേപ്പാളില് വെച്ചും ഡെറാഡൂണില് വെച്ചും തനിക്ക് മോശം അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മൊണാലിസ പറഞ്ഞു. 2015ല് എടുത്ത ആധാര്കാര്ഡ് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് മൊണാലിസ പ്രതികരിച്ചത്. മുസ്ലിം ആയതിനാല് തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മൊണാലിസയുടെ ഭര്ത്താവും നടനുമായ ഫര്മാന് ഖാനും ആരോപിച്ചു. സനോജ് മിശ്രയുടെ ഡയറി ഓഫ് മണിപ്പൂർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മൊണാലിസ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മൊണാലിസയും ഫര്മാനും പൂവാറിനടുത്ത് അരുമാനൂര് നൈനാര് ക്ഷേത്രത്തില് വെച്ച് വിവാഹിതരായത്. ചടങ്ങില് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്, മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയ്, എ എ റഹിം എംപി എന്നിവര് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കേരളം നല്ല സ്ഥലമാണെന്നും ഇവിടെയുള്ളവര് നല്ല മനുഷ്യരാണെന്നുമായിരുന്നു മൊണാലിസയും ഫർമാനും വിവാഹ ശേഷം പ്രതികരിച്ചത്.
