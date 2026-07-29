/പ്രണയവുമായി മണിരത്നം തിരിച്ചെത്തുന്നു, സായി പല്ലവി-വിജയ് സേതുപതി ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് മണിരത്നം. മണിരത്നത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രം 2025 ൽ കമൽഹാസൻ, സിലംബരസൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പുറത്തുവന്ന 'തഗ് ലൈഫ്' ആണ് എന്നാൽ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചില്ല.
ഇതിന് പിന്നാലെ മണിരത്നം ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് സായി പല്ലവിയും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നിലവിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 23 എന്ന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം മദ്രാസ് ടാക്കീസും ലെയ്ക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എ.ആർ. റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊൽക്കത്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വൈറലാകുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൽ വച്ചുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് രംഗങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. സായ് പല്ലവിക്കൊപ്പം ക്ലീൻ ഷേവ് ലുക്കിലാണ് വിജയ് സേതുപതി. താരങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകുന്ന മണിരത്നത്തെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ കാണാം. വിജയ് സേതുപതി നായകനായി എത്തിയ 96 നെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന രംഗമാണിതെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. മണിരത്നം ഒരു റൊമാന്റിക് ചിത്രത്തിലൂടെ തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നുവെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
സായി പല്ലവിയും വിജയ് സേതുപതിയും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത്. അതേസമയം വിജയ് സേതുപതി മണിരത്നത്തിനൊപ്പം 2018 ലെ 'ചെക്ക ചിവന്ത വാനം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സായ് പല്ലവി ആദ്യമായിട്ടാണ് മണിരത്നത്തിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
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