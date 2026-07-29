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പ്രണയവുമായി മണിരത്നം തിരിച്ചെത്തുന്നു, സായി പല്ലവി-വിജയ് സേതുപതി ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

മണിരത്നം റൊമാന്റിക് ചിത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചുവരുന്നു. വിജയ് സേതുപതിയും സായി പല്ലവിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:36 AM IST
പ്രണയവുമായി മണിരത്നം തിരിച്ചെത്തുന്നു, സായി പല്ലവി-വിജയ് സേതുപതി ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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