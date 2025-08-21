Bheeshmar Movie: ധ്യാൻ ശീനിവാസനും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും നായകന്മാർ; 'ഭീഷ്മർ' തുടങ്ങി

ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയന്റെ 'ഭീഷ്മർ'ക്ക് തുടക്കമായി. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. 'കള്ളനും ഭഗവതിയും', 'ചിത്തിനി' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ഭീഷ്മർ’.
‘ഭീഷ്മർ’ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. പാലക്കാട് മണപുള്ളിക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൂജാ ചടങ്ങോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അണിയറ പ്രവർത്തകർ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പോസ്റ്ററും പുറത്തിറക്കി.
റൊമാന്റിക്-കോമഡി-ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറായാണ് 'ഭീഷ്മർ' ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നൽകുന്ന സൂചനയും ഇതാണ്. ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമാണ്. 'കള്ളനും ഭഗവതിക്കും' ശേഷം ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ദിവ്യ പിള്ളയോടൊപ്പം രണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ നായികമാരായി എത്തുന്നു. ഇന്ദ്രൻസ്, ഉണ്ണി ലാലു, ഷാജു ശ്രീധർ, അഖിൽ കവലയൂർ, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, വിനീത് തട്ടിൽ, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, ബിനു തൃക്കാക്കര, മണികണ്ഠൻ ആചാരി, അബു സലിം, ജയൻ ചേർത്തല, സോഹൻ സീനുലാൽ, വിഷ്ണു ഗ്രൂവർ, ശ്രീരാജ്, ഷൈനി വിജയൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
അൻസാജ് ഗോപിയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- രതീഷ് റാം. എഡിറ്റിംഗ്- ജോൺകുട്ടി. ഹരിനാരായണൻ ബി.കെ, സന്തോഷ് വർമ്മ, ഒ.എം. കരുവാരക്കുണ്ട് എന്നിരാണ് ഗാനരചന നിർവഹിക്കുന്നത്. രഞ്ജിൻ രാജ്, കെ.എ. ലത്തീഫ് എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകുന്നു.
കലാസംവിധാനം- ബോബൻ. വസ്ത്രാലങ്കാരം- മഞ്ജുഷ. മേക്കപ്പ്- അരൂക്കുറ്റി. സംഘട്ടനം- ഫിനിക്സ് പ്രഭു. നൃത്തസംവിധാനം- അയ്യപ്പദാസ്, വിഷ്ണു ഗ്രൂവർ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സച്ചിൻ സുധാകരൻ. വിഎഫ്എക്സ്- നിതിൻ നെടുവത്തൂർ. കളറിസ്റ്റ്- ലിജു പ്രഭാകർ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സുഭാഷ് ഇളമ്പൽ. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ- അനൂപ് ശിവസേവനൻ, സജു പൊറ്റയിൽ.
ടൈറ്റിൽ കാലിഗ്രഫി- കെ.പി. മുരളീധരൻ. ഡിസൈനർ- മാമി ജോ. നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണം- അജി മസ്കറ്റ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- സജിത്ത്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- രാജീവ്. പിആർഒ- പ്രതീഷ് ശേഖർ. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിയോ എന്റർടെയിൻമെന്റ്സാണ് ഓഡിയോ ലേബൽ.
