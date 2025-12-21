English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vrusshabha Movie: പെണ്ണേ പെണ്ണേ... 'വൃഷഭ'യിലെ പ്രണയ​ഗാനം പുറത്ത്; ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററുകളിൽ

Vrusshabha Movie: പെണ്ണേ പെണ്ണേ... 'വൃഷഭ'യിലെ പ്രണയ​ഗാനം പുറത്ത്; ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററുകളിൽ

മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:37 PM IST
  • സമർജിത് ലങ്കേഷ് , നയൻ സരിക, രാഗിണി ദ്വിവേദി , അജയ് , നേഹ സക്സേന എന്നിവരോടൊപ്പം മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.
  • മോഹൻലാൽ ആരാധകർ ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൃഷഭ.

Vrusshabha Movie: പെണ്ണേ പെണ്ണേ... 'വൃഷഭ'യിലെ പ്രണയ​ഗാനം പുറത്ത്; ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററുകളിൽ

തെലുങ്ക് ചിത്രം വൃഷഭയിലെ പ്രണയ ​ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു. പെണ്ണേ പെണ്ണേ എന്ന ​ഗാനമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ചിത്രം ഡിസംബർ 25ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.  നന്ദകിഷോർ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രം തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലും റിലീസിനെത്തും. 

സമർജിത് ലങ്കേഷ് , നയൻ സരിക, രാഗിണി ദ്വിവേദി , അജയ് , നേഹ സക്സേന എന്നിവരോടൊപ്പം മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. മോഹൻലാൽ ആരാധകർ ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. റിലീസ് അടുത്തിരിക്കെ ചിത്രത്തിൻ‌റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 

Also Read: Mammootty Movie: ഖാലിദ് റഹ്മാൻ - ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് കൂട്ടുക്കെട്ടിനൊപ്പം കൊകോർത്ത് മമ്മൂട്ടി; പുതിയ ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്തു

ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആയിരുന്നു വൃഷഭയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. റോഷൻ മേക്ക, ഷനായ കപുർ, സഹ്‌റ എസ്. ഖാൻ എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു. വൈകാരികതകൊണ്ടും വിഎഫ്എക്സ് കൊണ്ടും മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം ചിത്രം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. അഭിഷേക് എസ് വ്യാസ് സ്റ്റുഡിയോസുമായി സഹകരിച്ച് കണക്ട് മീഡിയയും ബാലാജി മോഷൻ പിക്ചേഴ്സും സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

