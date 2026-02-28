Actor Vijay Divorce Case: ‘നടിയുമായുള്ള ബന്ധം വിലക്കിയിട്ടും തുടർന്നു, വിശ്വാസ വഞ്ചന, മക്കൾക്കും അപമാനം’; വിവാഹ മോചന ഹർജിയിൽ വിജയ്ക്കെതിരെ സംഗീതയുടെ വാദങ്ങൾ

ചെന്നൈ: തമിഴ് സൂപ്പർതാരവും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയിയും ഭാര്യ സംഗീത സ്വർണലിംഗവും 25 വർഷത്തെ വിവാഹജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. സംഗീത വിവാഹമോചന ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 51-കാരനായ വിജയ്ക്ക് ഒരു നടിയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് 48-കാരിയായ സംഗീത ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്.
ആരോപണങ്ങൾ
2021 ഏപ്രിലിലാണ് ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് താൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് സംഗീത പറയുന്നു. ഇത് തനിക്ക് കടുത്ത മാനസിക വിഷമവും വൈകാരിക തകർച്ചയുമുണ്ടാക്കി. ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. വിജയ് ആരോപണവിധേയയായ നടിയുമായി പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തനിക്കും മക്കൾക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള അപമാനത്തിനും വേദനയ്ക്കും കാരണമായെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ജീവിക്കുന്നത് വേർപിരിഞ്ഞ്
2021 മുതൽ വിജയ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വൈകാരികമായി അകലം പാലിക്കുകയാണെന്നും, ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും തന്നെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും സംഗീത ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നടിയോടൊപ്പം വിജയ് വിദേശയാത്രകൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകൾ
വിജയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആരോപണവിധേയയായ നടി നിരന്തരമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെ വിജയ് എതിർക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, ഇത് വിജയ് നൽകുന്ന മൗനാനുവാദത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സംഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിവാഹം
1996-ലാണ് വിജയിയും സംഗീതയും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ലണ്ടനിൽ വളർന്ന ശ്രീലങ്കൻ വംശജയായ സംഗീതയും വിജയിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 1998-ൽ യുകെയിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് 1999 ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് പരമ്പരാഗതമായ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം ഇവർ വിവാഹിതരായി. ജേസൺ സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാഷ എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
