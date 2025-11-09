ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 കപ്പ് ആര് ഉയർത്തുമെന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അറിയാം. അനുമോൾ, അനീഷ്, ഷാനവാസ്, അക്ബർ, നെവിൻ എന്നിവരാണ് ഈ സീസണിലെ ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ. അനീഷ് അനുമോൾ എന്നിവർക്കാണ് ഇത്തവണ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ഇവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇരുവർക്കും നല്ല പ്രേക്ഷക പിന്തുണയുണ്ട്.
സീസൺ 4ൽ ആണ് ആദ്യമായി മലയാളം ബിഗ് ബോസിൽ ഒരു ലേഡി വിന്നർ ആകുന്നത്. ദിൽഷ പ്രസന്നൻ ആയിരുന്നു അന്ന് വിജയിച്ചത്. അടുത്ത ലേഡി ബിഗ് ബോസ് ആകുമോ അനുമോൾ എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ. മിനിസ്ക്രീനിൽ നിന്നും സെലിബ്രിറ്റി എന്ന ലേബലിൽ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തിയതാണ് അനുമോൾ. ബിഗ് ബോസിൽ കയറും മുൻപ് തന്നെ അനുമോൾ വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. താരത്തിന്റെ മറ്റ് പല ഷോകളിലൂടെയും അഭിനയത്തിലൂടെയും അനു ഒരു വലിയ ആരാധകവൃന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലും അനു ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മിനിസ്ക്രീൻ താരമായതിനാൽ തന്നെ കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് അനുവിന് കൃത്യമായി അറിയാം എന്നാണ് സഹമത്സരാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ബിബി ഹൗസിൽ അനു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അതിന് നല്ലത് പോലെ വഴക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഹമത്സരാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അനുവിന് എതിരാണെന്ന് തന്നെ പറയാം.
അനുവിന്റെ പിആറിനെ ചൊല്ലിയും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. 16 ലക്ഷം കൊടുത്താണ് അനു പിആർ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നും സഹമത്സരാർത്ഥികളെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും മോശമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനു പിആറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അനുവിനെതിരെ വന്നിരുന്നു. കഴിവുകൊണ്ടല്ല കാശ് കൊടുത്താണ് അനു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും സഹമത്സരാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അനുമോൾ അടുത്ത ലേഡി ബിഗ് ബോസ് ആകുമോ എന്നറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സീസൺ 4ൽ ദിൽഷ വിജയിച്ചപ്പോൾ അത് റോബിന്റെ ആരാധകരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിൽഷയുടെ വിജയത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ആവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പിആർ വിഷയവും മറ്റ് ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനാൽ അനുമോൾ വിജയിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
