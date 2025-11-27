English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Pet Detective Ott: മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' ഒടിടിയിലേക്കെത്തുന്നു; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

Pet Detective Ott: മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' ഒടിടിയിലേക്കെത്തുന്നു; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ടോണി ജോസ് അലുല എന്നാണ് ഷറഫുദീന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 27, 2025, 07:27 PM IST
  • രാജേഷ് മുരുകേശൻ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്.
  • മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ അഭിനവ് സുന്ദർ നായകാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് നിർവഹിച്ചത്.

Pet Detective Ott: മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' ഒടിടിയിലേക്കെത്തുന്നു; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ഷറഫുദ്ദീൻ, അനുപമ പരമേശ്വരൻ, വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് ഒടിടിയിലെത്തുന്നു. നാളെ മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. സീ 5ൽ ആണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ഷറഫുദീൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഷറഫുദീൻ, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഷറഫുദ്ദീൻ, അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് പ്രനീഷ് വിജയനാണ്. പ്രനീഷ് വിജയനും ജയ് വിഷ്ണുവും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്- ബൈജു ഗോപാലൻ, വി.സി. പ്രവീൺ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവരാണ്.

വിനയ് ഫോർട്ട്, രഞ്ജി പണിക്കർ, വിജയരാഘവൻ, വിനായകൻ, ഷോബി തിലകൻ, ജോമോൻ ജ്യോതിർ, നിഷാന്ത് സാഗർ, ശ്യാം മോഹൻ, അൽതാഫ് സലിംഎന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത് ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ്.

Also Read: സുരേഷ് പീറ്റേഴ്‌സ് വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ; ട്രെൻഡിങ്ങായി 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്ക'ത്തിലെ 'ലക്ക ലക്ക' ഗാനം

രാജേഷ് മുരുകേശൻ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ അഭിനവ് സുന്ദർ നായകാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് നിർവഹിച്ചത്. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ആസ്വദിച്ചു കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ടോണി ജോസ് അലുല എന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥാപാത്രമായാണ് ഷറഫുദീൻ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോമഡി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ‌

