Women's Day 2026: 'ക്വീൻ' മുതൽ 'പിങ്ക്' വരെ; വെള്ളിത്തിരയിലെ കരുത്തുറ്റ പെൺകഥാപാത്രങ്ങൾ, ഈ സിനിമകൾ മിസ്സാക്കല്ലേ..!

സിനിമയിലെ നിരവധി കരുത്തുറ്റ പെൺകഥാപാതത്രങ്ങളുണ്ട്. വനിതാ ദിനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 7 സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടാം...

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:05 AM IST
Women's Day 2026: 'ക്വീൻ' മുതൽ 'പിങ്ക്' വരെ; വെള്ളിത്തിരയിലെ കരുത്തുറ്റ പെൺകഥാപാത്രങ്ങൾ, ഈ സിനിമകൾ മിസ്സാക്കല്ലേ..!

വെറും ആഘോഷം മാത്രമാകുന്നില്ല വനിതാ ദിനം എന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അതിജീവനവും കരുത്തും നേട്ടങ്ങളും ആ​ഘോഷിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ അത് അം​ഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനം കൂടിയാണ്. ഈ ദിവസം ശക്തമായ കുറച്ച് സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചില സിനിമകൾ കണ്ടാലോ? 

സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്യം ധൈര്യം നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവ വിഷയങ്ങളാകുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സമത്വം, അതിജീവനം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 

ക്വീൻ (2014 ഹിന്ദി) - കങ്കണ റണാവത്ത്, രാജ്കുമാർ റാവു, ലിസ ഹെസ്ഡൺ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ക്വീൻ. വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് കല്യാണത്തിൽ നിന്നും വരൻ പിന്മാറുന്നു. എന്നാൽ അഥിന്റെ പേരിൽ തളർന്നുപോകാതെ തന്റെ ഹണിമൂൺ യാത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ പിന്നീട് സ്വന്തം ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്ന റാണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കങ്കണ വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് റാണി. 

ഇം​ഗ്ലീഷ് വിം​ഗ്ലീഷ് (2012) - ശ്രീദേവി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രമാണിത്. ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ റോളിലാണ് ശ്രീദേവി ഇതിലെത്തുന്നത്. ഇം​ഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ, മക്കളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിൽ പലപ്പോഴും അപമാനിതയാകേണ്ടി വരുന്ന കഥാപാത്രത്തെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ ശ്രീദേവി അതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇം​ഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിം​ഗ് കോഴ്സിന് ചേരുന്നതും അത് പഠിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമാകുകയാണ് ശ്രീദേവി. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനും പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് ഈ ചിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയ ആനന്ദ്, ആദിൽ ഹുസൈൻ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 

Also Read: Actor Vijay: 'ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകും വരെ നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണം'; വിജയ്‍യുടെ ഭാര്യ സം​ഗീത

ഹിഡൻ ഫിഗേഴ്സ് (2016) - താരാജി പി. ഹെൻസൺ, ഒക്ടാവിയ സ്പെൻസർ, ജനൽ മോണെ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ചിത്രം യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയതാണ്. 1960-കളിൽ നാസയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ വംശജരായ മൂന്ന് വനിതാ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കഥയാണിത്. വംശീയവും ലിംഗപരവുമായ വിവേചനങ്ങളെ ബുദ്ധിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് അവർ മറികടക്കുകയും കഴിവിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും ഏത് തടസത്തെയും തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഈ ചിത്രം കാണിച്ചുതരുന്നു. 

ദ ഡെവിൾ വെയർസ് പ്രാഡ (2006) - ആൻ ഹാതവേ, മെറിൽ സ്ട്രീപ്പ്, എമിലി ബ്ലണ്ട് എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ഫാഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്തെ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്കിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ. അംബീഷൻ, കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികൾ, വ്യക്തിത്വ വികാസം എന്നിവയാണ് ഈ ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജോലിസ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തിത്വവും പ്രൊഫഷണലിസവും എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സിനിമ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലിറ്റിൽ വിമൻ (2019) - സെർഷ റോനൻ, എമ്മ വാട്സൺ, ഫ്ലോറൻസ് പഗ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ലൂയിസ മെയ് ആൽകോട്ടിന്റെ വിഖ്യാത നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയത്. നാല് സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.  സ്വാതന്ത്ര്യം, സർഗ്ഗാത്മകത, സഹോദരിമാർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം എന്നിവയെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമ ലക്ഷ്യബോധത്തെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും എടുത്തുകാട്ടുന്നു.

തപ്പട് (2020) - തപ്സി പന്നു, പവൈൽ ഗുലാത്തി, രത്‌ന പഥക് ഷാ എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ അന്തസ്സിനെയും ബഹുമാനത്തെയും കുറിച്ച് ഈ ചിത്രം വളരെ ഗൗരവകരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിൽ താൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് മുൻപിലുള്ള അതിരുകളെ എല്ലാം ഭേദിച്ച് അതിനെതിരായി പോരാടുകയാണ് നായിക. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെയും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അതിരുകളെയും കുറിച്ചാണ് നായിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. പരസ്പര ബഹുമാനം, സമത്വം എന്നിവ ബന്ധങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് ചിത്രം പറയുന്നു. 

പിങ്ക് (2016) - തപ്സി പന്നു, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, കീർത്തി കുൽഹാരി എന്നിവർ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട മൂന്ന് യുവതികളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഒരു കോർട്ട്‌റൂം ഡ്രാമയാണിത്. സമ്മതം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക സന്ദേശമുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. 

