Best Malayalam Movies of 2025: സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മുതൽ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റ് വരെ; 2025ലെ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത മലയാള ചിത്രങ്ങളും ബജറ്റും...

മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു മികച്ച വർഷം തന്നെയായിരുന്നു 2025 എന്ന് തന്നെ പറയാം. പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 50 കോടിയും 100 കോടിയും 200 കോടിയുമൊക്കെയായി വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രങ്ങൾ ഈ വർഷം മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചു. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാവരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നുണ്ട്.
മലയാളത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം മികച്ച ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം കൈവരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ലോക - 2025ൽ ഇറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടി ബംപർ ഹിറ്റായ ചിത്രമാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ആണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായത്. നസ്ലെൻ, ടൊവിനോ, ദുൽഖർ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, ചന്ദു സലിംകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഇതിൽ വേഷമിട്ടു. മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രമായ ലോക ഏകദേശം 303 കോടി രൂപ ആഗോളതലത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദുൽഖർ സൽമാൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. അരുൺ ഡൊമിനിക് ആണ് സംവിധായകൻ.
എമ്പുരാൻ - മോഹൻലാൽ-പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായിരുന്നു L2: എമ്പുരാൻ. പൃഥ്വിരാജ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം ലൂസിഫറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. ചിത്രം 268 കോടി രൂപ നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടൊവിനോ, മഞ്ജു വാര്യർ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.
തുടരും - 15 വർഷത്തിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ - ശോഭന കോമ്പോ വീണ്ടും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് തുടരും. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 237 കോടി രൂപയോളം നേടി. എം രഞ്ജിത്തിന്റെ രജപുത്ര വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. പ്രകാശ് വർമ്മ, ബിനു പപ്പു, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ, തോമസ് മാത്യൂ, അമൃത വർഷിണി, ആർഷ ബൈജു തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഡീയസ് ഈറേ - പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായ ഹൊറർ ചിത്രമാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ'. ഏകദേശം 82 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. ചിത്രത്തിലെ പ്രണവിന്റെ അഭിനയവും പ്രശംസ നേടി.
മറ്റ് പ്രധാന ഹിറ്റുകൾ
കളങ്കാവൽ - മമ്മൂട്ടി, വിനായകൻ എന്നിവർകേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ആണ് കളങ്കാവൽ. ചിത്രം ഇതുവരെ ഏകദേശം 81 കോടി രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു.
ഹൃദയപൂർവ്വം - ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സത്യൻ അന്തിക്കാട്-മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ എത്തിയ ചിത്രമാണ് ഹൃദയപൂർവം. ഫീൽ ഗുഡ് ചിത്രമായ ഹൃദയപൂർവ്വം 76 കോടി രൂപയോളം സ്വന്തമാക്കി.
ആലപ്പുഴ ജിംഖാന - നസ്ലെൻ നായകനായ സ്പോർട്സ് കോമഡി ചിത്രമാണ് ആലപ്പുഴ ജിംഖാന. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 70 കോടി രൂപ നേടി.
രേഖാചിത്രം - ആസിഫ് അലി, അനശ്വര രാജൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ആണ് രേഖാചിത്രം. 57 കോടി രൂപയോളം കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി - കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 54 കോടി രൂപയോളം നേടി.
എക്കോ - അനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവാസന ചിത്രമായ എക്കോ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടിയിരുന്നു. സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 46 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു.
