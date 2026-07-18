YouTuber Chekuthan Attacked: യൂട്യൂബർ 'ചെകുത്താന്' നേരെ മർദനം; ആക്രമണം മോഹൻലാലിനെയും ആരാധകരെയും അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച്

കൊച്ചി: ചെകുത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യൂട്യൂബർ അജു അലക്സിന് നേരെ ആക്രമണം. ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. മോഹൻലാലിനെയും ആരാധകരെയും അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇയാളെ ആക്രമിച്ചത്. താൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ പിന്തുടർന്ന് വന്ന് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അജു ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെകുത്താൻ തിരുവല്ല മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. 2024ൽ ഇയാൾ മോഹൻലാലിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദിഖ് ആയിരുന്നു അജുവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.
സിദ്ദിഖിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെകുത്താനെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 192,296(b) കെ.പി ആക്റ്റ് 2011 120(0) വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പദവി വഹിക്കുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ വയനാട് സന്ദർശനത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തതിനായിരുന്നു അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത്. സൈനിക വേഷത്തിൽ വയനാട്ടിൽ എത്തിയതിനെയാണ് അജു രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്. തുടർന്ന് സിദ്ദിഖ് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
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