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YouTuber Chekuthan Attacked: യൂട്യൂബർ 'ചെകുത്താന്' നേരെ മർദനം; ആക്രമണം മോഹൻലാലിനെയും ആരാധകരെയും അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച്

ചെകുത്താനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 5 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:49 PM IST
YouTuber Chekuthan Attacked: യൂട്യൂബർ 'ചെകുത്താന്' നേരെ മർദനം; ആക്രമണം മോഹൻലാലിനെയും ആരാധകരെയും അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച്
Image Credit: youtuber chekuthan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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