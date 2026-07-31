Sa Re Ga Ma Pa Li'l Champs Season 2: കുട്ടിപ്പാട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താൻ സീ കേരളം വീണ്ടുമെത്തുന്നു; 'സരിഗമപ ലിറ്റിൽ ചാംപ്സ് സീസൺ 2' ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ

കൊച്ചി: മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് 'സരിഗമപ ലിറ്റിൽ ചാംപ്സ് '. പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം സീസൺ നാളെ, ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൊച്ചു ഗാനപ്രതിഭകൾ തങ്ങളുടെ മാസ്മരിക ശബ്ദവുമായി വേദി കീഴടക്കും.
കുഞ്ഞു പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ സംഗീത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകുകയും ചെയ്യുകയാണ് സരിഗമപ ലിറ്റിൽ ചാംപ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരിപാടിയുടെ ആദ്യ സീസൺ പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങൾ കവർന്നിരുന്നു. വിജയകരമായ ആദ്യ പതിപ്പിന് ശേഷം, കൂടുതൽ മികവുറ്റ പ്രതിഭകളെയും ആവേശകരമായ നിമിഷങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാം സീസണുമായി എത്തുകയാണ് സീ കേരളം.
പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞരായ സുജാത മോഹൻ, ബിന്നി കൃഷ്ണകുമാർ, ശ്രീനിവാസ് എന്നിവരാണ് വിധികർത്താക്കൾ. ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഇത്തവണ കുട്ടിപ്പാട്ടുകാരെ നയിക്കാനും വിലയിരുത്താനുമായി വേദിയിലെത്തുന്നത്.
ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജീവ തന്നെയാണ് ഈ സീസണിലും അവതാരകനായി എത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ എല്ലാ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി 8 മണിക്ക് സീ കേരളം ചാനലിൽ 'സരിഗമപ ലിറ്റിൽ ചാംപ്സ് സീസൺ 2' സംപ്രേഷണം ചെയ്യും
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