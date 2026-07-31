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Sa Re Ga Ma Pa Li'l Champs Season 2: കുട്ടിപ്പാട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താൻ സീ കേരളം വീണ്ടുമെത്തുന്നു; 'സരിഗമപ ലിറ്റിൽ ചാംപ്സ് സീസൺ 2' ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ

​കുഞ്ഞു പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള ഈ ഷോയുടെ ആദ്യ സീസൺ പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:54 PM IST
Sa Re Ga Ma Pa Li'l Champs Season 2: കുട്ടിപ്പാട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താൻ സീ കേരളം വീണ്ടുമെത്തുന്നു; 'സരിഗമപ ലിറ്റിൽ ചാംപ്സ് സീസൺ 2' ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ
Image Credit: Saregamapa | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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