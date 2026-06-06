/Zee Short Film Contest: സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടസ്റ്റ്; പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

രാജ്യത്തെ വളർന്നുവരുന്ന മികച്ച കഥാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന 'സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടെസ്റ്റിന്റെ' (Zee Short Film Contest) പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങ് മുംബൈയിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ ഒത്തുചേർന്നാണ് ചടങ്ങിന് സമാപനം കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര മീഡിയ സ്ഥാപനമായ 'സീ' (Zee), രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ 'സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടെസ്റ്റിന്' മുംബൈയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ നടന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയോടെ സമാപനം കുറിച്ചു.
ഭാഷാഭേദമന്യേ സിനിമാ രംഗത്തെ പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണിത്. സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, പുതുമുഖ സംവിധായകർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ചലച്ചിത്രാസ്വാദകർ എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ സിനിമാ ശബ്ദങ്ങളെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു സായാഹ്നമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ നടന്നത്. സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാൻ എമെരിറ്റസുമായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉപദേശങ്ങളും യുവ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതായിരുന്നു. ക്രിയേറ്റീവ് രംഗത്ത് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ കീഴടക്കാനും കഥപറച്ചിലിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹനം നൽകി. കമ്പനി സിഇഒ ശ്രീ പുനിത് ഗോയങ്ക, തലമുറകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'സീ' പിന്നിട്ട 33 വർഷത്തെ യാത്രയെ ഓർത്തെടുത്തു. ഒപ്പം, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികളെ 'സീ യൂണിവേഴ്സിന്റെ' ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അടുത്ത തലമുറയിലെ കഥാകാരന്മാരായി അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അനുരാഗ് കശ്യപ് (ഹിന്ദി), രവി ജാദവ് (മറാത്തി), ശ്രീജിത് മുഖർജി (ബംഗാളി), പി. സമുദ്രക്കനി (തമിഴ്), ഹേമന്ത് റാവു (കന്നഡ), ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി (മലയാളം) എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രമുഖ ജൂറി അംഗങ്ങൾ എട്ട് ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓരോ ഭാഷയിലെയും മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം (Best Short Film), റണ്ണർ-അപ്പ് ഹ്രസ്വചിത്രം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ മികച്ച നടൻ, മികച്ച എഴുത്തുകാരൻ, മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ, മികച്ച എഡിറ്റർ, മികച്ച സംഗീതസംവിധായകൻ, മികച്ച ഹാസ്യനടൻ, പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയും സമ്മാനിച്ചു.
പ്രശസ്ത സിനിമാ നിരീക്ഷകൻ രാജീവ് മസന്ദ് നിയന്ത്രിച്ച ജൂറി ചർച്ചയും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾക്കായി സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വലിയ അവസരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, ഓരോ ഭാഷയിലെയും മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയവർക്ക് 5,00,000 രൂപയും റണ്ണർ അപ്പ് ആയവർക്ക് 2,50,000 രൂപ വീതവും ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനിച്ചു.
അഭിനയം, എഴുത്ത്, ഛായാഗ്രഹണം, എഡിറ്റിംഗ്, സംഗീതം, കോമഡി, ജൂറി പുരസ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിഭയ്ക്കും സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സംഭാവനകൾക്കുമുള്ള അംഗീകാരമായി 1,00,000 രൂപ വീതം ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനിച്ചു. ഓരോ ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ രണ്ട് ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഫീച്ചർ ഫിലിം തിരക്കഥ 'സീ സ്റ്റുഡിയോസിന്' (Zee Studios) മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരവും ലഭ്യമാക്കി.
ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് സീ സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കും. ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖ്യധാരാ ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകൾക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമൊരുക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൽ 'സീ'ക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ്.
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