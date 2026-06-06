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Zee Short Film Contest: സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടസ്റ്റ്; പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

Zee Short Film Contest Grand Finale: ഭാഷാഭേദമന്യേ സിനിമാ രം​ഗത്തെ പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടെസ്റ്റ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:03 PM IST
Zee Short Film Contest: സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടസ്റ്റ്; പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Image Credit: Zee | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടസ്റ്റ്; പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു
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