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Indie Kerala Underground: റാപ്പർമാർ ഇനി ഏറ്റുമുട്ടും; ZEE 5 ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' പ്രൊമോ 'എന്താ ഹാൽ' പുറത്തിറങ്ങി

ZEE5 Indie Kerala Underground: റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്കപ്പുറം മലയാളം ഹിപ്-ഹോപ്പിന് പുതിയൊരു യുഗം നൽകാൻ ZEE 5. 'ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' എന്ന പേരിൽ ഹിപ്പ്-ഹോപ്പ് രംഗത്തെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ ZEE 5.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:28 PM IST
Indie Kerala Underground: റാപ്പർമാർ ഇനി ഏറ്റുമുട്ടും; ZEE 5 ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' പ്രൊമോ 'എന്താ ഹാൽ' പുറത്തിറങ്ങി
Image Credit: Zee 5 | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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