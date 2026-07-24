Indie Kerala Underground: റാപ്പർമാർ ഇനി ഏറ്റുമുട്ടും; ZEE 5 ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' പ്രൊമോ 'എന്താ ഹാൽ' പുറത്തിറങ്ങി

സംഗീത ശാഖയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹിപ്-ഹോപ്പ്. യുവതലമുറയുടെ ആവേശമായ ഈ റാപ്പ് സംസ്കാരത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരാൻ ZEE 5 രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ വളർന്നുവരുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്പ്-ഹോപ്പ് രംഗത്തെ മുന്നിലെത്തിക്കാനാണ് ZEE 5 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 10 എപ്പിസോഡുകളിലായി 10 വളർന്നുവരുന്ന റാപ്പർമാർ ചാമ്പ്യൻ പട്ടത്തിനായി പരിപാടിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും.
ഡബ്സി (Dabzee), ദി ഇമ്പാച്ചി (The Imbachi), എംസി കൂപ്പർ (MC Couper), പരിമൾ ഷെയ്സ് (Parimal Shais) എന്നീ പ്രമുഖ മലയാളം ഹിപ്പ്-ഹോപ്പ് താരങ്ങളാണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഷോയുടെ പ്രൊമോ ഗാനമായ 'എന്താ ഹാൽ' ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്.
എംസി കൂപ്പർ, ദി ഇമ്പാച്ചി, ഡാബ്സി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 'എന്താ ഹാൽ' വരികൾ എഴുതി ആലാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിമൾ ഷെയ്സ് ആണ് സംഗീത സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകാശ് ശ്രാവൺ ആണ് മിക്സിംഗും മാസ്റ്ററിംഗും നിർവ്വഹിച്ചത്. കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉടൻ തന്നെ മലയാളം ZEE 5-ൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.
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