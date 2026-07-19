/Zee5 Releases: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ദൃശ്യവിരുന്ന്! ഏഴ് ഭാഷകളിലായി സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി സീ5 എത്തുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വദേശീയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സീ5. സീ5 ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ കണ്ടന്റ് സ്ലേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മറാത്തി, മലയാളം, കന്നഡ, ബംഗ്ലാ എന്നീ ഭാഷകളിലായി നൂറിലധികം സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സീ5.
സിനിമകൾക്ക് പുറമെ ലൈവ് സ്പോർട്സ്, ആനിമേഷൻ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ, എഐ (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള കഥകൾ തുടങ്ങിയവയും സീ5 പ്രേക്ഷകർക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകളായ ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ്, മഡോക്ക് ഫിലിംസ്, അന്നപൂർണ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സീ5ന്റെ പുതിയ നീക്കം.
മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കായി മികച്ച ചിത്രങ്ങളും ഷോകളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളിൽ ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ ചിത്രമായ 'ബാലൻ ദി ബോയ് ' ജൂലൈ 31ന് സീ 5 ലൂടെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. എ ക്വീൻ, മലബാർ കപ്പ് എന്നിവയാണ് റിലീസിനെത്തുന്ന പുതിയ ഒറിജിനൽ മലയാളം സീരീസുകൾ. കേരളത്തിലെ അതിവേഗം വളർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് സംസ്കാരത്തിന് ആഗോള വേദി ഒരുക്കി സീ5 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഒറിജിനൽ റിയാലിറ്റി സീരീസ് ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് ഭാഷകളിലെ സൂപ്പർഹിറ്റുകൾ ചിത്രങ്ങളും സീരിസുകളും.
ഹിന്ദി
സിനിമകൾ
1. വരുൺ ധവാൻ ചിത്രം 'ഹേ ജവാനി തോ ഇഷ്ക് ഹോനാ ഹേ'
2. ബോബി ഡിയോളിന്റെ 'ബന്ദർ'
3. കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ 'ഭാരത് ഭാഗ്യ വിധാത'
സീരീസുകൾ
1. ആർ. മാധവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ജീനാ ഇസി കാ നാം ഹേ 2.0'
2. മുൻ താരം വിനോദ് കാംബ്ലിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന 'കാംബ്ലി'
തമിഴ്
സിനിമ
1. നയൻതാരയും കവിനും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഹായ്!'
2. 'ഡെമോണ്ടെ കോളനി 3',
സീരീസ്
1. 'കൂസ് മുനിസാമി വീരപ്പൻ' സീരീസിന്റെ പുതിയ ഭാഗം.
തെലുങ്ക്
സിനിമകൾ
1. 'വെങ്കി അനിൽ 5',
2. 'NBK111'
സീരീസ്
1. നിവേദ തോമസ് നായികയാകുന്ന 'ശ്രീമതി'
കന്നഡ & മറാത്തി:
1. രാജ് ബി. ഷെട്ടിയുടെ 'കരവാളി' (കന്നഡ)
2. സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ 'തുമ്പാട്ചി മഞ്ജുള', 'ഭൂതം ഭയം' (മറാത്തി).
ഫിഫ, ബുന്ദ്സ്ലിഗ മത്സരങ്ങളും, ഒപ്പം ഐഎൽടി ടി20 ക്രിക്കറ്റും തമിഴ്നാട് കബഡിയും സീ 5ലൂടെ ലൈവായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കായി 'ബന്ദ്ബുദ്ധ് ആൻഡ് ബുദ്ബക് 2.0', 'ടെയിൽസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ' തുടങ്ങിയ ആനിമേഷൻ പരമ്പരകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്ന് സമ്മാനിക്കുക എന്നതാണ് സീ 5 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും സിനിമകൾ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഇനി സീ 5 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാം...
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