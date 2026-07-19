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Zee5 Releases: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ദൃശ്യവിരുന്ന്! ഏഴ് ഭാഷകളിലായി സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി സീ5 എത്തുന്നു

ലൈവ് സ്പോർട്സ്, ആനിമേഷൻ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ, എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള കഥകൾ എന്നിവയും സീ5ലൂടെ കാണാം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:37 PM IST
Zee5 Releases: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ദൃശ്യവിരുന്ന്! ഏഴ് ഭാഷകളിലായി സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി സീ5 എത്തുന്നു
Image Credit: Zee5 | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Zee5 Releases: കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ദൃശ്യവിരുന്ന്! ഏഴ് ഭാഷകളിലായി സിനിമകളും സീരീസുകളുമായി സീ5 എത്തുന്നു
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