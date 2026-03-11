Kasargod Embassy: മിസ്റ്ററി ക്രൈം ത്രില്ലർ സീരീസ് 'കാസർഗോഡ് എംബസി'; മാർച്ച്‌ 20ന് ZEE5ൽ റിലീസ് ചെയ്യും

ZEE5 ന്റെ പുതിയ ഒറിജിനൽ സീരീസ് 'കാസർഗോഡ് എംബസി' മാർച്ച് 20ന് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നു. ലെജൻഡറി മൂവീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സീരീസിൽ കബീർ ദുഹാൻ സിംഗ്, സുധീഷ്, ഗോവിന്ദ് പൈ, റോണി ഡേവിഡ്, ദീപക് പറമ്പോൽ, അബു സലിം, അപർണ, അശ്വതി, ലോനെസ്റ്റിൻ, അർജുൻ, രോഹിത്, നന്ദു പൊതുവാൾ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
മിസ്റ്ററി ക്രൈം ത്രില്ലർ ജോണറിൽ പെട്ട സീരീസ് ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളിലായാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതീഷ് എം നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഹീരജിന്റെ തിരക്കഥയിൽ, അനൂപ് പ്രകാശ് ആണ് സീരീസിന്റെ ക്രീയേറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീരീസിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് രതീഷ് വേഗയാണ്. നടൻ മമ്മൂട്ടി, 'മമ്മൂട്ടി കമ്പനി'യുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ്, ഈ സീരീസിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.
പല തലങ്ങളുള്ള ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളും വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന കഥപറച്ചിലുമാണ് ‘കാസർഗോഡ് എംബസി ’യെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ചെറിയ ഒരു ആഗ്രഹം പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കും മാറാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് സീരീസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സീരീസിന്റെ സംവിധായകൻ അതീഷ് എം നായർ കൂട്ടിചേർത്തു. കാസർഗോഡ് എംബസി ഉടൻ തന്നെ മലയാളം ZEE5-ൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.