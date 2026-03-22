Oman Flash Flood: ഒമാനിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചു, ആറ് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു

ഒമാനിലുണ്ടായ ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു. പാലക്കാട് തൃത്താല സ്വദേശികളായ തച്ചറത്തൊടിയിൽ യൂസഫ് (38), കോട്ടപ്പാടം സ്വദേശി മാളിയേക്കൽ ഷംല (32), യൂസഫിന്റെ മാതാവ് റംല എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സൗത്ത് അൽ ബത്തിനയിലെ വാദി അൽ മാവലിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു യൂസഫിന്റെയും ലുബിഷാദിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ. ഒൻപത് പേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.
നാലു കുട്ടികളടക്കം ആറുപേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒമാനിൽ മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് അധികൃതർ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരം നടത്തരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
