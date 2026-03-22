Oman Flash Flood: ഒമാനിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചു, ആറ് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു

Oman Flash Flood Three Killed: സൗത്ത് അൽ ബത്തിനയിലെ വാദി അൽ മാവലിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാർ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 22, 2026, 09:38 PM IST
  • ഒൻപത് പേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു
  • നാലു കുട്ടികളടക്കം ആറുപേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

Read Also

  1. Oman:സ്വദേശിവത്കരണം ശക്തമാക്കി ഒമാന്‍, പ്രവാസി Work permit ഫീസ് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി

Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം! കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില വിവരം അറിയാം...
Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
6
Hair care
Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
ഒമാനിലുണ്ടായ ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു. പാലക്കാട് തൃത്താല സ്വദേശികളായ തച്ചറത്തൊടിയിൽ യൂസഫ് (38), കോട്ടപ്പാടം സ്വദേശി മാളിയേക്കൽ ഷംല (32), യൂസഫിന്റെ മാതാവ് റംല എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സൗത്ത് അൽ ബത്തിനയിലെ വാദി അൽ മാവലിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു യൂസഫിന്റെയും ലുബിഷാദിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ. ഒൻപത് പേർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

നാലു കുട്ടികളടക്കം ആറുപേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒമാനിൽ മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് അധികൃതർ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരം നടത്തരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

