Abu Dhabi Accident: അബുദാബിയിൽ വാഹനാപകടം; മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിൽ

Abu Dhabi Car Accident: കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ അഷസ് (14), അമ്മാർ (12), അയാഷ് (5) എന്നിവരും മലപ്പുറം ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി ബുഷറയുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 4, 2026, 10:18 PM IST
  • ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിസാൻ പട്രോൾ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു
  • നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, ഇവർ ചികിത്സയിലാണ്

Abu Dhabi Accident: അബുദാബിയിൽ വാഹനാപകടം; മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിൽ

അബുദാബി: അബുദാബിയിൽ നടന്ന ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നാല് മലയാളികൾ മരിച്ചു. ദുബായിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ മക്കളായ അഷസ് (14), അമ്മാർ (12), അയാഷ് (5) എന്നിവരും ഇവരുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരി മലപ്പുറം ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി ബുഷറയുമാണ് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിസാൻ പട്രോൾ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ഭാര്യ, മാതാവ്, മകൾ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

