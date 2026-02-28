English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Junk Food: അബുദാബിയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് പരസ്യങ്ങൾക്ക് നിരോധനം: പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

Unhealthy Foods And Drinks: അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജങ്ക് ഫുഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 28, 2026, 10:35 PM IST
  • അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ പുറത്ത് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല
  • പരസ്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു

അബുദാബി: അബുദാബി സർക്കാർ എമിറേറ്റിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അനാരോ​ഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും പാനീയങ്ങളുടെയും പരസ്യങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.

അബുദാബി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 2025 അവസാനത്തോടെ നിലവിൽ വന്നു. ബിൽബോർഡുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ, മറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എന്തെല്ലാം പരസ്യങ്ങൾ നൽകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

ഈ നയം അബുദാബിയിൽ ലൈസൻസുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. പരസ്യ ഏജൻസികൾ, മീഡിയ ഉടമകൾ, ഭക്ഷണ പാനീയ നിർമ്മാതാക്കൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കഫേകൾ, റീട്ടെയിലർമാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഈ നിയമം ബാധകമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഏതെല്ലാം പരസ്യങ്ങളാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഗ്രേഡ് C, D, അല്ലെങ്കിൽ E എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ പുറത്ത് പരസ്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല. ബിൽബോർഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുറംഭാഗം, തെരുവിലെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ, ടാക്സികൾ, ബസ് ഷെൽട്ടറുകൾ, ഡെലിവറി വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിലൊന്നും ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യം പാടില്ല.

കൂടാതെ, ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളും അനുവദനീയമല്ല. പരസ്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കണം. കർശനമായ പോഷകാഹാര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.

ഏതൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്?

ഗ്രേഡ് A അല്ലെങ്കിൽ B നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പൊതുസ്ഥലത്ത് പരസ്യം ചെയ്യാം. പരസ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സ്ഥലത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 30 ശതമാനമെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയ ഉൽപ്പന്നം ആയിരിക്കണം. കോംബോ മീലുകളുടെ പരസ്യമാണെങ്കിൽ, അതിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പാനീയങ്ങളും സോസുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിശ്ചിത പോഷകാഹാര നിലവാരം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ പരസ്യവും ഔട്ട്ഡോർ പരസ്യ അനുമതിക്കായി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് അതാത് അധികൃതരിൽ നിന്നും പോഷകാഹാര പരിശോധന നടത്തി അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിയമം കർശനമായി അനുസരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം കനത്ത പിഴയും ഈടാക്കും. 2012-ലെ അബുദാബി ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് നിയമപ്രകാരം (Law 2 of 2012) നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അബുദാബി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ മുൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പാണ് ഇതിന്റെ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. അബുദാബിയുടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ പരസ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Abu DhabiAdvertisingFoods And DrinksAbu Dhabi Advertising

