/Abu Dhabi: വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാതെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും; മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്

അബുദാബി: നിമിഷനേരത്തെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോഴും എടിഎമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിർത്തുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പോകുമ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ പലരും ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് അബുദാബി പോലീസ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.
ഇത്തരത്തിൽ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാതെ പോയാൽ ആളുകൾ വാഹനം മോഷ്ടിക്കാനും തീപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്ത് വാഹനത്തിൽ ഇരുത്തി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ആളില്ലാതെ നിർത്തിയിട്ടാൽ 500 ദിർഹം പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് അബുദാബി പോലീസ് അറിയിച്ചു. വീട്ടിലാണ്ടെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലത്താണെങ്കിലും വാഹനം ഓഫ് ചെയ്ത് താക്കോൽ ഊരിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ വാഹനത്തിന്റെ ഡൈവിങ് സീറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാവൂ. വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അബുദാബി പോലീസ് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
അടുത്തിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുട്ടികളെ തനിച്ചാക്കി പോകരുതെന്ന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികളെ വണ്ടിയിൽ ഇരുത്തിപ്പോകുന്നത് വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. യുഎഇ നിയമപ്രകാരം ഇതിന് വലിയ തുക പിഴയും തടവുശിക്ഷയും ലഭിക്കും.
കുട്ടികളെ വാഹനത്തിൽ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടായാൽ, മാതാപിതാക്കൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ എതിരെ ബി.എൻ.എസ് സെക്ഷൻ 110 / 125 പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലും കേസ് എടുക്കാം. വാഹനം ആളില്ലാതെ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾക്കും സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾക്കും എതിരാണ്.
ഇന്ത്യയിലും കുട്ടികളെ വാഹനങ്ങളിൽ തനിച്ചിരുത്തി പോകുന്നത് അതീവ അപകടകരവും നിയമപരമായി കുറ്റകരവുമാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലും ചൂടുകാലത്ത് കാറിനുള്ളിലെ താപനില മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാരകമായ അളവിൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
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