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Abu Dhabi: വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാതെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും; മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്

Abu Dhabi Police: എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് 500 ദിർഹം പിഴ ഈടാക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:06 PM IST
Abu Dhabi: വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാതെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും; മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്
Image Credit: Gulf | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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