Ain Dubai Closed: ഐൻ ദുബായിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നും നാളെയും പ്രവർത്തിക്കില്ല; ദുബായ് പാർക്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ടും അടച്ചിടും

ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഐൻ ദുബായിയും (Ain Dubai), ദുബായ് പാർക്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ടും (Dubai Parks and Resorts) ഇന്നും നാളെയും അടച്ചിടും. മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സന്ദർശകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകി കൊണ്ടാണ് തീരുമാനം.
നിലവിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് സന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി പുതിയ സമയക്രമം, ടിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി, മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എപ്പോൾ തുറക്കും?
സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഐൻ ദുബായ്, ദുബായ് പാർക്സ് എന്നിവ വീണ്ടും തുറക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴിയുള്ള വിവരങ്ങളെ മാത്രമെ ആശ്രയിക്കാവുള്ളൂവെന്നും വ്യക്തിസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ പിന്തുടരാൻ നിർദ്ദേശം
മേഖലയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാവരും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.
സംഘർഷങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയോ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഭീഷണിയാണെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
