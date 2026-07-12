/Big Ticket Abu Dhabi: ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വമ്പൻ ഭാഗ്യം; അഞ്ച് പേർക്ക് 2.25 കോടി രൂപ വീതം സമ്മാനം!

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുമുള്ള അഞ്ച് പ്രവാസികൾക്ക് വമ്പൻ ഭാഗ്യം. ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ 288 സീരീസ് നറുക്കെടുപ്പിലാണ് ഒരാൾക്ക് 1 മില്യൺ ദിർഹം (2.25 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) വീതം ലഭിച്ചത്. വിജയികളിൽ ഏറെ നാളായി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളും ആദ്യമായി മത്സരിച്ചവരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. സമ്മാനത്തുകയിലൂടെ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഭാവിക്കും, കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനും, കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വിജയികൾ പറഞ്ഞു.
മലയാളിയുടെ ആദ്യ വിജയം
പ്രവാസി മലയാളി ഉപേന്ദ്രൻ സിജുവാണ് ഭാഗ്യശാലികളിൽ ഒരാൾ. യു.എ.ഇയിൽ 20 വർഷമായി താമസിക്കുന്നു 40 വയസ്സുകാരനായ ഉപേന്ദ്രൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ-ചാർജായി ജോലി ചെയ്യ്ത് വരുകയായിരുന്നു. ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയുമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. 10 വർഷമായി ഉപേന്ദ്രൻ തന്റെ ഭാഗ്യം നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ബിഗ് ടിക്കറ്റ് വിജയം സിജുവിന്റെ കന്നി വിജയമാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഭിച്ച സമ്മാനത്തുക ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിപരമായ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സിജു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
27 അംഗ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിജയം
29 വർഷമായി യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന ശിവപ്രസാദ് രവീന്ദ്രനാണ് മറ്റൊരു വിജയി. 12 വർഷമായി അദ്ദേഹം ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. 50 വയസ്സുകാരനായ ശിവപ്രസാദ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സൂപ്പർവൈസറായി ജോലി ചെയ്ത് വരികയാണ്. 27 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം എല്ലാ മാസവും നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.
എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. ഈ സമ്മാനത്തുക ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പങ്കിട്ടെടുക്കും. തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, താൻ ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ തുടർന്നും പങ്കാളിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരോടും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശിവപ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആദ്യ ടിക്കറ്റിൽ ആദ്യ വിജയം
മലയാളിയായ അഖിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച നിമിഷം, ആദ്യത്തെ ബിഗ് ടിക്കറ്റ് ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ടീം ലീഡറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന 32-കാരനായ അഖിൽ നാല് വർഷമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം യു.എ.ഇയിലുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ബിഗ് ടിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അഖിൽ അറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ടിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്പറുകൾ മാറിമാറി നോക്കിയ ശേഷമാണ് തനിക്ക് പ്രത്യേകത തോന്നിയ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സമ്മാനത്തുകയുടെ ഒരു പങ്ക് ഭാവിയിലെ സമ്പാദ്യം എന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും, വരാനിരിക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമാണ് അഖിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
20 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ ജാക്ക്പോട്ട്
ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രൊമോഷനിലൂടെ 20 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് മത്സരാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗ്യശാലിയെ ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കും. അതേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ, മറ്റ് അഞ്ച് വിജയികൾക്ക് സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 1,00,000 ദിർഹം വീതം ലഭിക്കും.
ഇതുകൂടാതെ, മൂന്ന് പ്രതിവാര ഇ-നറുക്കെടുപ്പുകൾ (Weekly e-draws) കൂടി ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നാല് വിജയികൾക്ക് 25,000 ദിർഹം വീതം സ്വന്തമാക്കാം. ഈ പ്രതിവാര നറുക്കെടുപ്പുകൾ ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ രാത്രി 7.30-ന് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. അതേസമയം, ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒരു ബിഗ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 'ദി ബിഗ് സ്പിൻ' (The Big Spin) മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.
ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക്, സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലൂടെ 1 മില്യൺ ദിർഹം വരെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നേടാൻ അവസരമുണ്ട്. ഈ സമ്മർ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും അവസരമുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് 'മാസെരാട്ടി ഗ്രെകലെ' (Maserati Grecale) കാറിന്റെയും, സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് 'ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫെൻഡർ' (Land Rover Defender) കാറിന്റെയും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
വലിയ സമ്മാനങ്ങളും പ്രതിവാര റിവാർഡുകളും ആഡംബര കാറുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ജൂലൈ ക്യാമ്പയിൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി വിജയസാധ്യതകളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റുകൾ ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും അബുദാബി, അൽ ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റീട്ടെയിൽ കൗണ്ടറുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാണ്.
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