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Big Ticket Abu Dhabi: ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വമ്പൻ ഭാഗ്യം; അഞ്ച് പേർക്ക് 2.25 കോടി രൂപ വീതം സമ്മാനം!

Big Ticket Abu Dhabi Winners: ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ 288-ാം സീരീസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുമുള്ള അഞ്ച് പ്രവാസികൾക്ക് 1 മില്യൺ ദിർഹം വീതം ലഭിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:58 AM IST
Big Ticket Abu Dhabi: ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വമ്പൻ ഭാഗ്യം; അഞ്ച് പേർക്ക് 2.25 കോടി രൂപ വീതം സമ്മാനം!
Image Credit: Big Ticket | Photo: AI CreatedSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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