Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /NRI
  • /Burjeel Holdings: ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ; വ്യാപാരത്തിന് തിളക്കമാർന്ന തുടക്കം

Burjeel Holdings: ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ; വ്യാപാരത്തിന് തിളക്കമാർന്ന തുടക്കം

London Stock Exchange: ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രമുഖ മലയാളി ആരോഗ്യ സംരംഭകൻ ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബുർജീൽ ഹോൾഡിങ്സ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:49 PM IST
Burjeel Holdings: ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡോ. ഷംഷീർ വയലിൽ; വ്യാപാരത്തിന് തിളക്കമാർന്ന തുടക്കം
Image Credit: Shamsheer | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hormuz: ഹോർമുസിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർന്ന നിലയിൽ, ചരക്കുനീക്കം മന്ദ​ഗതിയിൽ; ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷം പുനരാരംഭിച്ചു
Strait Of Hormuz36 min ago
2
Fire outbreak12:31 PM IST
3
UAE12:20 PM IST
4
Sabarimala Temple11:54 AM IST
5
BSNL Satellite Phone11:32 AM IST