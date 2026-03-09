CBSE Board Exams 2026: പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം: ​ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി. മാർച്ച് 12 മുതൽ 16 വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലകളിലെ 10.12 ക്ളാസുകളിലെ പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചതായി നേരത്തെ സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഈ മാസം നടക്കാനിരുന്ന 5,6 തീയതികളിലെ പരീക്ഷ മാറ്റി എന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നത്.
സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചത്
ഈ നിർദ്ദേശം ഇറാൻ കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, സൗദി, ഖത്തർ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾക്കായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. അതിനിടയ്ക്കാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ മാറ്റി വച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനൊരു നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
മാർച്ച് 14 ന് ബോർഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യും
മാർച്ച് 14 ന് സിബിഎസ്ഇ വീണ്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും അതിനു ശേഷം 16 മുതലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തണം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലകളിലെ എല്ലാ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി അതത് സ്കൂളുകളുമായി പതിവായി സമ്പർക്കം പുലർത്തണമെന്നും, സിബിഎസ്ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കണമെന്നും പുതിയ പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂളുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
