Drone Attack: കുവൈത്തിൽ ഇരട്ട ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഡ്രോൺ പതിച്ചത് അതിർത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിർത്തിയിലെ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് മന്ത്രാലയ വക്താവ് കേണൽ സൗദ് അബ്ദുൽഅസീസ് അൽ-ഒതൈബി അറിയിച്ചു.
ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോണുകൾ എത്തിയതെന്നും ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിൽ ചില ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കുകളോ ജീവഹാനിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേനയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളും നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നും അമീറിന്റെയും കിരീടാവകാശിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സായുധ സേന ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളുമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
