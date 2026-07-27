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Dubai: കോടീശ്വരൻമാരെ ആകർഷിച്ച് ദുബായ്; ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്

സമ്പന്നരെ ആകർഷിക്കുന്ന ന​ഗരമായി ദുബായ്. ഹെൻലി & പാർട്ണേഴ്‌സ് വേൾഡ്സ് വെൽത്തിസ്റ്റ് സിറ്റീസ് റിപ്പോർട്ട് 2025 പ്രകാരം, എമിറേറ്റിൽ 81,200 കോടീശ്വരൻമാരാണുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:38 PM IST
Dubai: കോടീശ്വരൻമാരെ ആകർഷിച്ച് ദുബായ്; ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്
Image Credit: Dubai | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Dubai: കോടീശ്വരൻമാരെ ആകർഷിച്ച് ദുബായ്; ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്
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