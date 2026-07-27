/Dubai: കോടീശ്വരൻമാരെ ആകർഷിച്ച് ദുബായ്; ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്

സമ്പന്നരെ ആകർഷിക്കുന്ന നഗരമായി ദുബായി. ആഗോള റാങ്കിംഗിൽ ദുബായ് വമ്പിച്ച് കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഹെൻലി & പാർട്ണേഴ്സ് വേൾഡ്സ് വെൽത്തിസ്റ്റ് സിറ്റീസ് റിപ്പോർട്ട് 2025 പ്രകാരം, എമിറേറ്റിൽ 81,200 കോടീശ്വരൻമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 10 കോടി ഡോളറിലധികം ആസ്തിയുള്ള 237 സെന്റി-മില്യണയർമാരും, 20 ശതകോടീശ്വരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
2014-2024 കാലയളവിൽ കോടീശ്വരൻമാരുടെ സംഖ്യയിൽ 102 ശതമാനം വർദ്ധനവാണുണ്ടായതായി അൽ ബയാൻ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ സമ്പന്നമായ 50 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ദുബായ് 21-ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 18-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഈ വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് എങ്ങനെയാണ് ആഗോള ധനകാര്യ കേന്ദ്രമെന്ന രീതിയിൽ വളരുന്നത് എന്നാണ്. നിക്ഷേപക സൗഹൃദ നയങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത വരുമാനത്തിനും മൂലധന നേട്ടത്തിനും നികുതിയില്ലാത്തത്, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലുള്ള വികസനം എന്നിവയാണ് ദുബായ്യെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടകം.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ദുബായിലെയും അബുദാബിയിലെയും സെന്റി-മില്യണയർമാരുടെ എണ്ണം അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയിലധികമാകും. ഇതോടെ അതിസമ്പന്നരായ വ്യക്തികൾ ധാരാളം എത്തുന്ന സ്ഥലമായി യുഎഇ മാറും. നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പമുള്ള നിയമങ്ങൾ, ശക്തമായ നിയമസംവിധാനം, പണം നിക്ഷേപിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തിൽ 3,84,500 കോടീശ്വരൻമാരുള്ള ന്യൂയോർക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ നഗരം. ഇതിന് പിന്നാലെ 3,42,400 കോടീശ്വരന്മാരുള്ള സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയാണ്. എന്നാൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ന്യൂയോർക്കിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം സ്ഥാനം ടോക്കിയോ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ലണ്ടൻ ആറാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
പത്ത് വർഷത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ 50 നഗരങ്ങളിൽ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ലണ്ടനും മോസ്കോയും മാത്രമാണ്. 2035 ആകുന്നതോടെ ദുബായിലെയും അബുദാബിയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കോടീശ്വരൻമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 100 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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