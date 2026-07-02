Dubai Millennium Millionaire: 'ദുബായിലെ ഭാഗ്യം'! മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിൽ മലയാളികൾക്ക് കോടികൾ, ഇന്ത്യക്കാരന് ലക്ഷ്വറി കാറും യുവതിക്ക് ഫ്ലാറ്റും

ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിൽ 9.5 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി രണ്ട് മലയാളികൾ. 22 വർഷമായി ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന 48 കാരനായ കബീർ പൂവത്തിങ്കൽ, 30 കാരനായ മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ തയ്യിൽ എന്നിവർക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പ് 1999ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതുവരെ 279 പേർക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കബീർ പൂവത്തിങ്കൽ 22 വർഷമായി ദുബായിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പിതാവായ ഇയാൾ ഏവിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്ത് വരുകയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ വഴി ജൂൺ 13നാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. 12 വർഷമായി അദ്ദേഹം ഇത്തരം നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിജയത്തെ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ തയ്യിൽ 2023 മുതൽ ദുബായിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹവും ഓൺലൈൻ വഴി ജൂൺ 18നാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ഷാർജ എയർപോർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീ സോണിൽ സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ ജോലിചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായത്. തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിനോട് ഷിബിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഫൈനസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് നറുക്കെടുപ്പിലും ഇന്ത്യക്കാർ
മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിന് പിന്നാലെ, ഫൈനസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് നറുക്കെടുപ്പും നടന്നു. മത്സരത്തിൽ ആഡംബര കാർ സ്വന്തമാക്കിയതും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. മസ്കറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് സെയിൽസ് ഏജന്റായ കൗശൽ വേദ് എന്ന 39കാരനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് S500 ആണ് കൗശലിന് ജൂൺ 25 ന് ഓൺലൈനായെടുത്ത ടിക്കറ്റിൽ ലഭിച്ചത്. 5 വർഷമായി ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ പ്രമോഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൗശലും താൻ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നത് തുടരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നറുക്കെടുപ്പിൽ കുവൈറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കനേഡിയൻ പൗരനായ മഹ്മൂദ് ഹാരിസിന് അപ്രീലിയ RSV4 1100 ബൈക്ക് ലഭിച്ചു.
അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചതും മലയാളിക്ക്...
'വിൻ യുവർ ഹോം ഇൻ ദുബൈ' ക്യാംപയിന്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിയായ ആയിഷ അമീറെന്ന 27 കാരിക്കായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് റീറ്റെയ്ൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും (DFRE) ദുബായ് ചേമ്പേഴ്സും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ക്യാംപേയിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാസം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവതിക്ക് പ്രമുഖ ലക്ഷ്വറി ഡെവലപ്പറായ ബിൻഘാട്ടി (Binghatti) നൽകിയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്.
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