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Dubai Millennium Millionaire: 'ദുബായിലെ ഭാഗ്യം'! മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിൽ മലയാളികൾക്ക് കോടികൾ, ഇന്ത്യക്കാരന് ലക്ഷ്വറി കാറും യുവതിക്ക് ഫ്ലാറ്റും

പ്രവാസി മലയാളികളെ തേടി കോടികളുടെ ഭാഗ്യമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിൽ രണ്ട് മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക് 9.5 കോടി വീതം സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:10 PM IST
Dubai Millennium Millionaire: 'ദുബായിലെ ഭാഗ്യം'! മില്ലേനിയം മില്യണയർ നറുക്കെടുപ്പിൽ മലയാളികൾക്ക് കോടികൾ, ഇന്ത്യക്കാരന് ലക്ഷ്വറി കാറും യുവതിക്ക് ഫ്ലാറ്റും
Image Credit: Millennium Millionaire | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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