English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Dubai International Airport Shuts Down: ദുബായ് എയർപോർട്ട് അടച്ചു; തീരുമാനം സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്

Dubai International Airport Shuts Down: ദുബായ് എയർപോർട്ട് അടച്ചു; തീരുമാനം സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്

Dubai International Airport Security Threats: യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് വിമാനത്താവളം അടച്ചിടുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 7, 2026, 03:23 PM IST
  • ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
  • യുഎഇയിൽ ഇന്ന് പുല‍ർച്ചെ രണ്ട് തവണ അലർട്ട് മെസേജുകൾ നൽകി

Read Also

  1. Iran Strikes Back: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ച് ഇറാൻ; റിയാദിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം

Trending Photos

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും
7
Gold price
Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിനവും
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Dubai International Airport Shuts Down: ദുബായ് എയർപോർട്ട് അടച്ചു; തീരുമാനം സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്

ദുബായ്: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കലുഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളെത്തുടർന്ന് യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കി. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

നിലവിൽ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ദുബായ് എയർപോർട്ടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുഎഇ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് തവണ രാജ്യത്ത് അലർട്ട് മെസേജുകൾ നൽകിയിരുന്നു.

ALSO READ: യുദ്ധം എട്ടാം ദിനത്തിലേക്ക്; ആക്രമണത്തിൽ അയവുവരുത്താതെ ഇസ്രയേലും യുഎസും, മറുപടി ശക്തമാക്കി ഇറാനും

ബഹ്‌റൈനിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബഹ്‌റൈനിലാണ്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചു. പുലർച്ചെ മുതൽ പലതവണ രാജ്യത്ത് അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ ഷെൽട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവരെ യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു.

സൗദിയിൽ ഡ്രോൺ - മിസൈൽ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ

സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടും വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. ഷൈബാ എണ്ണപ്പാടം ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയ 14 ഡ്രോണുകൾ സൗദി സൈന്യം വിജയകരമായി തകർത്തു. കൂടാതെ, ഖർജ് പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണ നീക്കവും പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഖത്തറിൽ ചില വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

dubai international airportDubai International Airport Shuts Down

Trending News