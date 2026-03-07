Dubai International Airport Shuts Down: ദുബായ് എയർപോർട്ട് അടച്ചു; തീരുമാനം സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്

ദുബായ്: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കലുഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളെത്തുടർന്ന് യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കി. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ദുബായ് എയർപോർട്ടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുഎഇ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് തവണ രാജ്യത്ത് അലർട്ട് മെസേജുകൾ നൽകിയിരുന്നു.
ALSO READ: യുദ്ധം എട്ടാം ദിനത്തിലേക്ക്; ആക്രമണത്തിൽ അയവുവരുത്താതെ ഇസ്രയേലും യുഎസും, മറുപടി ശക്തമാക്കി ഇറാനും
ബഹ്റൈനിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബഹ്റൈനിലാണ്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചു. പുലർച്ചെ മുതൽ പലതവണ രാജ്യത്ത് അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ ഷെൽട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവരെ യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു.
സൗദിയിൽ ഡ്രോൺ - മിസൈൽ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ
സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടും വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. ഷൈബാ എണ്ണപ്പാടം ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയ 14 ഡ്രോണുകൾ സൗദി സൈന്യം വിജയകരമായി തകർത്തു. കൂടാതെ, ഖർജ് പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണ നീക്കവും പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഖത്തറിൽ ചില വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
