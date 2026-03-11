English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Dubai News: ഷെയറിംഗ് താമസങ്ങളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ദുബൈ; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

Dubai News: ഷെയറിംഗ് താമസങ്ങളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ദുബൈ; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

തിരക്ക് തടയുന്നതിനായി ഷെയറിംഗ് ഭവനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പെർമിറ്റ് ആവശ്യകതകൾ, ഒക്യുപെൻസി പരിധികൾ, പിഴകൾ എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും ദുബായ് ഒരു പുതിയ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 11, 2026, 11:02 PM IST
  • ഷെയറിംഗ് താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ നടപടികളുമായി ദുബായ്
  • പുതിയ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു

Dubai News: ഷെയറിംഗ് താമസങ്ങളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ദുബൈ; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

ദുബായ്: ഷെയറിംഗ് താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ നടപടികളുമായി ദുബായ് രംഗത്ത്. പുതിയ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Also Read: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാരൻ അടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾ വാടകക്കാർ അത്തരം യൂണിറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദുബായ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽമക്തൂം ആണ്. 

ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഉടമകളുടെയും താമസക്കാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും, സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെയും ലംഘനങ്ങൾ, ന്യായമായ വാടക രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, ദുബൈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്.

ഷെയേർഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പെർമിറ്റുകൾ ഇനി നിർബന്ധം 

പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഷെയേർഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകളും നടത്തിപ്പുകാരും ഒരു പെർമിറ്റ് നേടിയിരിക്കണം. ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുമായും മറ്റ് അധികാരികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിശ്ചയിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പെർമിറ്റുകൾ നൽകുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യും.

Also Read: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും

ഷെയേർഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ കെട്ടിട ആവശ്യകതകൾ, താമസ പരിധികൾ, ഓരോ താമസക്കാരനുമുള്ള സ്ഥല വിഹിതം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സാങ്കേതിക, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം.

നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കടുത്ത പിഴ

ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 500 ദിർഹം മുതൽ 500000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ പിഴ ഇരട്ടിയാക്കും. അത് ഏതാണ്ട് പത്തുലക്ഷം ദിർഹം വരെ ആയേക്കാം. ഇത് കൂടാതെ 

  1. 6 മാസം വരെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കൽ
  2. പെർമിറ്റുകൾ റദ്ദാക്കൽ 
  3. വാണിജ്യ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കൽ ലംഘനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പൊതു സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കൽ 
  4. പെർമിറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് പൊതു യൂട്ടിലിറ്റികളുടെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കൽ എന്നീ നടപടികളും ഉണ്ടായേക്കാം 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

