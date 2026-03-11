Dubai News: ഷെയറിംഗ് താമസങ്ങളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ദുബൈ; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

ദുബായ്: ഷെയറിംഗ് താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ നടപടികളുമായി ദുബായ് രംഗത്ത്. പുതിയ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾ വാടകക്കാർ അത്തരം യൂണിറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദുബായ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽമക്തൂം ആണ്.
ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഉടമകളുടെയും താമസക്കാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും, സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെയും ലംഘനങ്ങൾ, ന്യായമായ വാടക രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, ദുബൈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്.
ഷെയേർഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പെർമിറ്റുകൾ ഇനി നിർബന്ധം
പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഷെയേർഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകളും നടത്തിപ്പുകാരും ഒരു പെർമിറ്റ് നേടിയിരിക്കണം. ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായും മറ്റ് അധികാരികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിശ്ചയിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പെർമിറ്റുകൾ നൽകുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യും.
ഷെയേർഡ് ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ കെട്ടിട ആവശ്യകതകൾ, താമസ പരിധികൾ, ഓരോ താമസക്കാരനുമുള്ള സ്ഥല വിഹിതം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സാങ്കേതിക, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം.
നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കടുത്ത പിഴ
ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 500 ദിർഹം മുതൽ 500000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ പിഴ ഇരട്ടിയാക്കും. അത് ഏതാണ്ട് പത്തുലക്ഷം ദിർഹം വരെ ആയേക്കാം. ഇത് കൂടാതെ
- 6 മാസം വരെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കൽ
- പെർമിറ്റുകൾ റദ്ദാക്കൽ
- വാണിജ്യ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കൽ ലംഘനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പൊതു സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കൽ
- പെർമിറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് പൊതു യൂട്ടിലിറ്റികളുടെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കൽ എന്നീ നടപടികളും ഉണ്ടായേക്കാം
