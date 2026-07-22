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Dubai Police: വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിൽ വീഴരുത്; തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാ​ഗ്രത വേണമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ്

Dubai Police Alert: ദുബായിൽ ജോലി, വിസ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദു‌ബായ് പോലീസ്. തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടാൽ ദുബായ് പോലീസിന്റെ 'ഇ-ക്രൈം' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പരാതിപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ 901വിളിച്ച് പരാതി നൽകാം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:52 PM IST
Dubai Police: വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിൽ വീഴരുത്; തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാ​ഗ്രത വേണമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ്
Image Credit: Scam | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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