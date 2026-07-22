വ്യാജ പരസ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബായ് പോലീസിന്റെ ആന്റി-ഫ്രോഡ് സെന്റർ. ജോലി, താമസം, വിസിറ്റ് വിസ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ദുബായിലെ താമസക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മെസേജിംഗ് ആപ്പുകൾ വഴിയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാപകമായി പരസ്യം നൽകുന്നത്. ലൈസൻസില്ലാത്ത കമ്പനികളുടെയും ചില വ്യക്തികളുടെയും പേരിലാണ് ഇരകളെ കണ്ടെത്തി ഇവർ പണം തട്ടുന്നത്.
'വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക' (Be Aware of Fraud) എന്ന ദുബായ് പോലീസിന്റെ ക്യാമ്പെയ്നിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ജനങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ വിസ ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത സർക്കാർ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ നിയമപരമായ ഓഫീസുകളിലൂടെയോ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാവൂ എന്നും ഇടനിലക്കാരുമായോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ആളുകളുമായോ ഉള്ള ഇടപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഏതെങ്കിലും വിസ ഓഫറോ നടപടിക്രമങ്ങളോ ആയി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗം ജാഗ്രതയും വിവരങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത ഉറപ്പുവരുത്തലുമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ വിസ വാഗ്ദാനങ്ങളിലോ നിയമവിരുദ്ധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയെത്തുന്ന ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങളിലോ വീഴരുത്.
ഇനി തട്ടിപ്പിനിരയാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ ദുബായ് പോലീസ് ആപ്പ് വഴിയോ, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇ-ക്രൈം (eCrime) പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ, 901 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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