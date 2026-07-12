വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെയും സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകൾക്കെതിരെയും ദുബായ് പോലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളുടേതെന്ന വ്യാജേന ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും പണവും തട്ടിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ ദുബായിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.
അംഗീകാരമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പങ്കിടരുതെന്ന് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആന്റി ഫ്രോഡ് സെന്റർ നിർദേശം നൽകി. പരാതി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ ഓഫീസാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം.
ദുബായ് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങളുടെ സഹായം തേടുന്ന ആളുകളെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി യഥാർത്ഥ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ തിരയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത്തരം വ്യാജ പേജുകളിൽ ചെന്നെത്തും.
അവിടെ പേര്, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇരയെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ പ്രതിനിധിയെന്ന പേരിൽ വ്യാജൻമാർ ഫോണിൽ വിളിക്കും. ഇരകൾ സൈറ്റിൽ നൽകിയിരുന്ന പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ, തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന പ്രതീതി ഇവരുണ്ടാക്കും.
ഇതിലൂടെയാണ് ഇരകളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ദുബായ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രകാരം റിമോട്ട് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ (Remote access software) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ഇരയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതോടെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നത്. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും.
ഈ സമയത്ത് ഇരകളോട് അവരുടെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ആവശ്യപ്പെടും. ഇതുവഴി ഇരയുടെ ഫോണിന്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ സ്ക്രീൻ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് സാധിക്കും. ഇതിലൂടെയാണ് സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കുന്നത്.
തുടർന്ന്, മോഷ്ടിച്ച ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരകൾ അറിയാതെ തന്നെ അനധികൃത ഇടപാടുകൾ നടത്താനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കുറ്റവാളികൾ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. റിമോട്ട് ആക്സസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ മിറർ (mirror) ചെയ്യും. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഇതിലൂടെ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പക്കലാകും.
ഇതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകൾ തുറക്കുന്നതോ അപരിചിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ ഒഴിവാക്കണമെന്നും, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആന്റി-ഫ്രോഡ് സെന്റർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നേരിടുന്നവർ ഉടനടി ദുബായ് പോലീസിന്റെ 'ഇ-ക്രൈം' (e-Crime) പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ 901 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതുവഴി സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനും വ്യക്തിഗത-സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.
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