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Cyber Fraud: ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്, റിമോട്ട് ആക്‌സസ് ആപ്പുകൾക്കെതിരെ ദുബായ് പോലീസ്

Dubai Police Warning: ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ദുബായിൽ വ്യാപക സൈബർ തട്ടിപ്പ്. സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ആപ്പുകൾ വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറാൻ തട്ടിപ്പുകാർ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:17 AM IST
Cyber Fraud: ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്, റിമോട്ട് ആക്‌സസ് ആപ്പുകൾക്കെതിരെ ദുബായ് പോലീസ്
Image Credit: Cyber Fraud | Photo: AI CreatedSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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