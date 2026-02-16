Dubai Rent Drop: ദുബായിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും വില കുറയാൻ സാധ്യത? എന്തുകൊണ്ട്?

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ വാടക നിരക്കിൽ വൻ ഇടിവ്. ഇനിയും വിലയിടിവ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വേൽക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ദുബായിലെ സ്റ്റുഡിയോ, 1ബിഎച്ച്കെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് വില ഇടിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ദുബായിലെ വാടക നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കൂടിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
അവധിക്കാലവും വേനൽക്കാലവും എത്തിയതാണ് വിലയിടിവ് കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും വില്ലകൾക്കും നേരത്തെ തുടരുന്ന വാടക നിരക്ക് തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഈടാക്കി വരുന്നത്. എന്നാൽ, സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, 1 ബിഎച്ച്കെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എന്നിവയുടെ വാടകയിലെ കുറവ് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മുൻകാലങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ദുബായിൽ താപനില ഉയരുന്നതോടെ പലരും അവധിക്കാല ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ പുതിയ താമസക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ഉടമകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാറുണ്ട്. ഇതിനാൽ തന്നെ പല ഉടമകളും വാടക കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. ഇത് ചെറിയ കാലയളവിൽ പുതിയ താമസക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ വാടകയിൽ താമസിക്കാൻ സഹായകമാകാറുണ്ട്.
എന്നാൽ, നഗരത്തിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ പോലും വാടക കുറവിൽ ഇത്തരം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയെന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേ്റ്റ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സബ് ലൈറ്റിംഗ്, മുറി പാർട്ടീഷനിങ് എന്നിവയിൽ ദുബായ് അധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നടപടികൾ നഗരത്തിലെ വാടക വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയതായി മറ്റൊരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
താമസ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും 1 ബിഎച്ച്കെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ കുറവ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
യുഎഇയിലുടനീളം നിലവിൽ പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ലഭ്യമാകുന്നതും വാടക കുറയാനുള്ള കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കപ്പെടുന്നതോടെ മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ പഴയ കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് വാടക കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത് വാടകക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണകരമായ കാര്യമാണ്.
നിലവിൽ 1ബിഎച്ച്കെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ശരാശരി 48,000 മുതൽ 55,000 ദിർഹം വരെയാണ് വാടക ഈടാക്കുന്നത്. 28,000 മുതൽ 29,000 ദിർഹം വരെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ദുബായിൽ പുതിയ താമസസ്ഥലം തേടുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമാണ് നൽകുന്നത്.
