ദുബായ്: പൊതു പാർക്കിംഗ് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യത. 'പാർക്കിൻ' കമ്പനിക്കാണ് പാർക്കിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ളത്. ഇവർ നിലവിലുള്ള ടാരിഫ് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ആർടിഎയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ പൊതു പാർക്കിംഗ് നിരക്കുകളുടെ ശരാശരി വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് കമ്പനി ആർടിഎയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ സീസണൽ പാർക്കിംഗ് കാർഡുകളുടെ വിലയിലും മണിക്കൂർ നിരക്കിലും മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുജനത്തിനും കമ്പനിക്കും ആർടിഎയ്ക്കും ഒരുപോലെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നീതിപൂർവമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സംവിധാനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും.
ദുബായിൽ 2024-ലെ മൂന്നാം പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2025ന്റെ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇവിടുത്തെ ശരാശരി പാർക്കിംഗ് നിരക്ക് 51 ശതമാനം വർധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2025 ഏപ്രിലിൽ പാർക്കിൻ കമ്പനി പുതിയ 'വേരിയബിൾ പാർക്കിംഗ് ടാരിഫ്' ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ ശരാശരി നിരക്ക് മണിക്കൂറിന് 2.01 ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 3.03 ദിർഹമായി ഉയരുകയും ചെയ്തു.
അപേക്ഷ ലഭിച്ചതായി ആർടിഎ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം ഉപദേശങ്ങൾക്കും അന്തിമ അനുമതിക്കുമായി ദുബായ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിനെ സമീപിക്കുമെന്ന് പാർക്കിൻ കമ്പനി അറിയിച്ചു.
