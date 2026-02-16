Dubai-Salalah Flight: ദുബൈ-സലാല നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ്; ഒമാൻ എയർ ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും

മസ്ക്കത്ത്: ഒമാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ സലാലയിലേക്ക് ദുബൈയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഖരിഫ് സീസണിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ഒമാൻ എയർ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് സർവീസുകൾ ഈ റൂട്ടിൽ നടത്തുന്നത്.
ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ദുബൈയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കും ഇതോടെ ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാകും.
ഇതിനായുള്ള ബുക്കിങ്ങുകൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. അടുത്തിടെ മോസ്കോയ്ക്കും സലാലയ്ക്കും ഇടയിൽ ചാർട്ടർ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒമാൻ എയർ പുതിയ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
