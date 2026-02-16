English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dubai-Salalah Flight: ദുബൈ-സലാല നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ്; ഒമാൻ എയർ ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും

Dubai-Salalah Direct Flight: ഖരിഫ് സീസണിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:30 AM IST
മസ്ക്കത്ത്: ഒമാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ സലാലയിലേക്ക് ദുബൈയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഖരിഫ് സീസണിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ഒമാൻ എയർ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് സർവീസുകൾ ഈ റൂട്ടിൽ നടത്തുന്നത്.

ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ദുബൈയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കും ഇതോടെ ദോഫാർ​ ​ഗവർണറേറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സു​ഗമമാകും.

ഇതിനായുള്ള ബുക്കിങ്ങുകൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. അടുത്തിടെ മോസ്കോയ്ക്കും സലാലയ്ക്കും ഇടയിൽ ചാർട്ടർ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒമാൻ എയർ പുതിയ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

