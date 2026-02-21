English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • NRI
  • Dubai Traffic Rules: പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചതിന് 50,000 ദിർഹം പിഴ; നിയമം കർശനമാക്കി ദുബായ് പോലീസ്

Dubai Traffic Rules: പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചതിന് 50,000 ദിർഹം പിഴ; നിയമം കർശനമാക്കി ദുബായ് പോലീസ്

Dubai Police: പൊതുനിരത്തിൽ വാഹനമോടിക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 11:15 PM IST
  • പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടികൾ വാഹനമോടിക്കുന്നത് അതീവ അപകടകരമാണ്
  • ഇത് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്കും ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകും

Read Also

  1. Dubai Police: പിതാവിന്‍റെ സാന്നിധ്യം തന്‍റെ വിവാഹത്തില്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി ദുബൈ പോലീസ്

Trending Photos

Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
guru chandra yuti
Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Kerala Lottery Result February 21: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
KERALA LOTTERY RESULT 2026 Live Updates
Kerala Lottery Result February 21: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Dubai Traffic Rules: പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചതിന് 50,000 ദിർഹം പിഴ; നിയമം കർശനമാക്കി ദുബായ് പോലീസ്

ദുബായ്: ദുബായിലെ പൊതുനിരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടിച്ച കുട്ടിയെ പിടികൂടി. വാഹനം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി 50,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയതായി ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കുട്ടികളുടെയും മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പൊതുനിരത്തിൽ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകി. പൊതുനിരത്തിൽ വിനോദത്തിന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഓടിച്ച കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതായും വാഹനം കണ്ടുകെട്ടിയതായും ദുബായ് പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ സെയ്ഫ് മുഹൈർ അൽ മസ്റൂയി വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: കുവൈത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ വഴക്കു പറഞ്ഞ പിതാവിനെ കൊന്ന യുവാവിന് വധശിക്ഷ

ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് രക്ഷിതാവ് നൽകിയ വിശദീകരണം. കുട്ടികളെ അപകടത്തിൽ ആക്കുന്നതോ അവഗണിക്കുന്നതോ അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളെ കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കുന്ന 'വദീമ നിയമം' അനുസരിച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടികൾ വാഹനമോടിക്കുന്നത് അതീവ അപകടകരമാണെന്ന് അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു. ട്രാഫിക് സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനോ പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാനോ കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ കഴിയില്ല. ഇത് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്കും ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകും.

ALSO READ: ദുബായിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും വില കുറയാൻ സാധ്യത? എന്തുകൊണ്ട്?

പൊതുനിരത്തുകൾ വിനോദത്തിനായുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബൈക്കുകൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിശ്ചിത മേഖലകളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂവെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. നിയമപരമായ പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പോ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് മുമ്പോ കുട്ടികളെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നും അൽ മസ്റൂയി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 901 എന്ന നമ്പറിലോ ദുബായ് പോലീസ് ആപ്പിലെ 'പോലീസ് ഐ' (Police Eye) സേവനം വഴിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dubai Traffic RulesDubaiDubai Police

Trending News