Dubai Traffic Rules: പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചതിന് 50,000 ദിർഹം പിഴ; നിയമം കർശനമാക്കി ദുബായ് പോലീസ്

ദുബായ്: ദുബായിലെ പൊതുനിരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടിച്ച കുട്ടിയെ പിടികൂടി. വാഹനം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി 50,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയതായി ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കുട്ടികളുടെയും മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പൊതുനിരത്തിൽ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകി. പൊതുനിരത്തിൽ വിനോദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഓടിച്ച കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതായും വാഹനം കണ്ടുകെട്ടിയതായും ദുബായ് പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ സെയ്ഫ് മുഹൈർ അൽ മസ്റൂയി വ്യക്തമാക്കി.
ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് രക്ഷിതാവ് നൽകിയ വിശദീകരണം. കുട്ടികളെ അപകടത്തിൽ ആക്കുന്നതോ അവഗണിക്കുന്നതോ അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളെ കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കുന്ന 'വദീമ നിയമം' അനുസരിച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊതുനിരത്തിൽ കുട്ടികൾ വാഹനമോടിക്കുന്നത് അതീവ അപകടകരമാണെന്ന് അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു. ട്രാഫിക് സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനോ പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാനോ കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ കഴിയില്ല. ഇത് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്കും ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകും.
പൊതുനിരത്തുകൾ വിനോദത്തിനായുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബൈക്കുകൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിശ്ചിത മേഖലകളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂവെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. നിയമപരമായ പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പോ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് മുമ്പോ കുട്ടികളെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്നും അൽ മസ്റൂയി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 901 എന്ന നമ്പറിലോ ദുബായ് പോലീസ് ആപ്പിലെ 'പോലീസ് ഐ' (Police Eye) സേവനം വഴിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
