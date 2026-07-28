/Dubai News: ദുബായിൽ പുതിയ വികസനം; 20 മിനിറ്റ് യാത്ര ഇനി വെറും 5 മിനിറ്റിൽ, പുതിയ പാലം തുറന്ന് ആർടിഎ

ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ (RTA) ഔട്ട് മെഥ ആന്റ് അൽ അസൈൽ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ യാത്രാ സമയം 20 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് വെറും 5 മിനിറ്റായി കുറയുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ 90 ശതമാനം നിലവിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഔട്ട് മെഥ റോഡിന്റെ വാഹന ശേഷി 50 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും. വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി RTA ജൂലൈ 26ന് പ്രധാന മൂന്ന് വരി പാലം തുറന്നു. അൽ ഖൈൽ റോഡിൽ നിന്ന് അൽ വാസൽ ക്ലബ് സ്ട്രീറ്റ് വഴി അൽ അസായേൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് സൗകര്യമാണ്. മണിക്കൂറിൽ 3,600 വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളും മറ്റൊരു പാലവും ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആദ്യത്തെ തുരങ്കം ഔട്ട് മെഥ തെരുവിലെ സർവീസ് റോഡിനെ ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് റോഡ് ജങ്ഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ബുർ ദുബായ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കം ദുബായ്-അൽ ഐൻ റോഡിൽ നിന്ന് അൽ വസ്ൽ ക്ലബ്ബ് തെരുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെയാണ് സഹായിക്കുക. നിലവിലുളള ഗതാഗതക്കുരുക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സഹായിക്കും.
അൽ അസൈൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് മെഥ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി മറ്റൊരു പുതിയ പാലവും തുറന്നുകൊടുക്കും. ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറലും ബോർഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാനുമായ മത്തർ അൽ തായർ വ്യക്തമാക്കിയതനുസരിച്ച്, നാല് പ്രധാന കവലകളുടെ നവീകരണം, ആകെ 4.3 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലങ്ങളും രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളും, 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഔട്ട് മെഥ സ്ട്രീറ്റ്, ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് റോഡ്, അൽ അസൈൽ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ ഖൈൽ റോഡ്, ദുബായ്-അൽ ഐൻ റോഡ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ ലെയ്നുകൾ, സർവീസ് റോഡുകൾ, വിവിധ റാമ്പുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും ഇതിലുണ്ട്.
ഇത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും അൽ വസ്ൽ ക്ലബ്ബ്, ലത്തീഫ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. സബീൽ, അൽ ജദ്ദാഫ്, ഔട്ട് മെഥ, ഉം ഹുറൈർ തുടങ്ങിയ നിരവധി റസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകൾക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാകും. 2030-ഓടെ ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ 4,20,000 കവിയും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ യാത്രാ സമയം 75 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
ഈ വർഷം തുറന്നത് രണ്ട് പാലങ്ങൾ
2026ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആർടിഎ രണ്ട് പാലങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തുറന്നത്. ഔട്ട് മെഥ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ അസൈൽ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ വസ്ൽ ക്ലബ്ബ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഈ പാലത്തിലൂടെ മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 2,400 വാഹനങ്ങൾ അൽ അസൈൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അൽ വസ്ൽ ക്ലബ്ബ് സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമായി നടക്കും.
രണ്ടാമത്തെ പാലം അൽ വസ്ൽ ക്ലബ്ബും അൽ ഖൈൽ റോഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അൽ അസൈൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ബേ ക്രോസിങ് ഭാഗത്തേക്ക് അൽ ഖൈൽ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്.
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